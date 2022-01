Vollends fokussiert: Lässt Kainbach-Hönigtal Muskeln wieder spielen?

Details Freitag, 21. Januar 2022 14:31

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der Unterliga Mitte lacht nach der Herbstrunde der SK Fliesen Garber Werndorf. Dahinter folgt mit einem 2-Punkte-Rückstand die Sportunion Hitzendorf. Mit einem Respektabstand sind dann der USV Kainbach-Hönigtal und der SV Baumit Peggau die beiden ersten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf um den möglichen Relegationsplatz, neben dem Titelgerangel, auf der Tagesordnung zu stehen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Stefan Leitgeb, Sektionsleiter in Kainbach-Hönigtal, stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Stefan Leitgeb: "Der Start war sehr gut und wir konnten uns mit dieser jungen Mannschaft von Spiel zu Spiel steigern. Leider hatten wir bei den Topspielen trotz ausgezeichneter Leistung eine magere Punktausbeute. Schmerzhafter waren aber die verloren Punkte gegen Eggersdorf und Andritz. Zusammengefasst bin ich jedoch auf die Leistung der Mannschaft und Trainer sehr stolz. Sie haben nicht nur eine super Saison gespielt, sondern durch ihren Einsatz und spürbaren Spaß an diesem Sport die Zuschauer zurück ins Stadion gebracht. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Mannschaft und des gesamten Vereins bei den zahlreich erschienenen Zuschauern für ihre Unterstützung danken!"

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Stefan Leitgeb: "Die Stärke liegt bei uns im gesamten Kollektiv. Wir sind eine gute kompakte und mittlerweile eingespielte Mannschaft. Diese Eigenschaften möchten wir in Zukunft noch verbessern."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Stefan Leitgeb: "Wir haben zwei Abgänge, unser Co- Kapitän Koss und Top Torschütze Scarpatetti. Koss Sebastian wird in die Oberliga und Nicolaus Scarpatetti in die Regionalliga wechseln. Keine Zugänge, wir setzen vermehrt auf unser Stammpersonal bzw auf unsere jüngeren Spieler. Nun haben sie eine große Chance sich in den Vordergrund zu spielen."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Stefan Leitgeb: "Trotz der bitteren Abgänge bin ich mit dem bestehenden Kader mehr als nur zufrieden. Am liebsten würde ich mit diesen Spielern und Trainerteam noch viele gemeinsame Jahre zusammenarbeiten! Dann wäre sportlich noch sehr viel möglich. In Zukunft möchten wir uns im offensiven Bereich verstärken, dann könnten wir den Positionskampf innerhalb der Mannschaft verstärken und flexibler im Spiel werden. Aber da machen wir uns derzeit keinen Druck."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Stefan Leitgeb: "Derzeit keine Verletzte bekannt und ich hoffe das es so bleibt."

Dem USV Kainbach-Hönigtal muss man es durchaus noch zutrauen, eine Rolle im Titelkampf zu spielen.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Stefan Leitgeb: "Wir werden das Training am 31.1 starten. Unser Trainerteam sowie die Spieler sind voll motiviert und möchten endlich durchstarten. Vor allem die Trainer sind aufgrund der Abgänge motiviert und freuen sich auf die bevorstehende Herausforderung mit den jüngeren Spielern angreifen zu können. Ich hoffe nur, das die Testspiele unter „normaleren“ Bedingungen als die aktuelle Regelung ist, stattfinden kann. Ansonsten wird das sinnlos."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Stefan Leitgeb: "Das Ziel ist, die Herbstsaison zu bestätigen. wir haben zwei Jahr hintereinander immer eine gute Saison gespielt, jedoch aufgrund Lockdown nie über eine gesamte Meisterschaft bestätigen können."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Stefan Leitgeb: "Wir sind für diese Art der Regelung bereit."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Stefan Leitgeb: "Nach aktuellem Punktestand die ersten beiden Tabellenführer. Haben Peggau und wir einen guten Start und können das von Spiel zu Spiel bestätigen, dürfen sich die Führenden keine Fehler erlauben. Dann könnten die direkten Begegnungen entscheiden werden."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Stefan Leitgeb: "Wenn die Mannschaft offensiv mutig agiert, dann werden die Play Off Spiele möglich sein. Anschließend wird’s dann eng."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Stefan Leitgeb: "Zlatan Ibrahimovic. Wäre eine Bereicherung auf und abseits des Spielfeldes."

Bild: USV Kainbach-Hönigtal

© Robert Tafeit