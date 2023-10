Doppelpacker Muratovic macht den Heimsieg klar- Andritz gewinnt gegen St.Marein

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 00:11

Drei Punkte gingen am Mittwoch aufs Konto von SV Andritz. Das Heimteam setzte sich mit einem 2:0 gegen USV St. Marein/Graz durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SV Andritz löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Spiel begann vielversprechend und entwickelte sich zu einem aufregenden Duell.

Bereits sieben Mal konnte das Team aus dem Grazer Norden in dieser Saison nach dem Spiel feiern

Zur Pause führte die Pegrin Truppe vor 200 Zuschauern mit 1:0

Schon in der 19. Minute erzielte Denis Muratovic das erste Tor des Spiels und brachte den SV Andritz mit 1:0 in Führung. Das Tor resultierte aus einer großartigen Kombination, bei der Wellacher den Ball zu Mairold legte, der wiederum Muratovic bediente.

Die erste Halbzeit endete mit diesem knappen Vorsprung von 1:0 für den SV Andritz und die Gastgeber gingen mit dem Selbstvertrauen in die Pause, die Führung verteidigen zu können.

Nach 71 Minuten war die Messe gelesen im Grazer Norden

In der zweiten Halbzeit drängte der USV St. Marein bei Graz auf den Ausgleich, aber die Abwehr des SV Andritz stand stabil. In der 55. Minute hatte Hastreiter eine große Chance, traf jedoch nur die Latte des Gegners.

Der SV Andritz erweiterte in der 71. Minute seine Führung, als Denis Muratovic sein zweites Tor des Tages erzielte und auf 2:0 erhöhte. Dieses Tor setzte die Gastgeber in eine komfortable Position.

Das Spiel wurde intensiver, und es gab einige gelbe Karten für die Heimmannschaft. Der Torwart des SV Andritz, Stefan Lenhart, bewies seine Klasse, als er in der 81. Minute einen Elfmeter von Hamza Hamzic parierte und die Führung seines Teams verteidigte.

Lenhart pariert den Elfmeter gegen den Ex Andritzer Hamza Hamzic. DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Am Ende endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SV Andritz. Die Gastgeber zeigten eine solide Leistung und sicherten sich drei wichtige Punkte. Der SV Andritz bewies erneut, dass er eine starke Mannschaft in der Unterliga Mitte ist und in dieser Saison noch für Aufsehen sorgen könnte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nachdem SV Andritz hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist SV Andritz weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Offensivabteilung von SV Andritz funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 35-mal zu. Die bisherige Spielzeit von SV Andritz ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Andritz verbuchte insgesamt sieben Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Seit fünf Begegnungen hat SV Andritz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt USV St. Marein bei Graz den elften Platz in der Tabelle ein. Der Gast musste schon 32 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte USV St. Marein/Graz bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen.

SV Andritz tritt am Freitag, den 03.11.2023, um 19:00 Uhr, bei USV Kainbach-Hönigtal an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt St. Marein/Gr. SV Feldkirchen.

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Lorenz Kompass, Lorenz Hirner - Nedim Becirevic, Philipp Immanuel Wellacher, Thomas Hastreiter, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Xaver Herzog - Denis Muratovic



Ersatzspieler: Georg Schweigler, Patrik Kutlesa, Sebastian Frühwirth, Dejan Budimir Prerad, Christoph Erker, Sebastian Pukl



Trainer: Marco Pegrin

St. Marein/Graz: Sebastian Meissnitzer - Amar Seferagic, Lukas Kapfenberger (K), Dominik Müller, Marco Stiglmayr - Pavle Savkovic, Daniel Frank, Adrian Ofner, Thomas Schönberger - Luca Messner, Hamza Hamzic



Ersatzspieler: Philipp Leopold, Johannes Kohlfürst, Stanley Samuelson, Robert Kulas



Trainer: Wolfgang Kiegerl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Andritz – USV St. Marein bei Graz, 2:0 (1:0)

71 Denis Muratovic 2:0

19 Denis Muratovic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.