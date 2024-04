Sieben Partien ohne Niederlage: SV Peggau setzt Erfolgsserie fort - 2:0 gegen Hitzendorf

Details Samstag, 27. April 2024 21:09

Durch ein 2:0 holte sich SV Peggau in der Partie gegen SU Hitzendorf drei Punkte. SV Baumit Peggau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte einen Dreier. Im Hinspiel hatte Sportunion Hitzendorf die Oberhand behalten und einen 5:1-Erfolg davongetragen. Seit Wochen hat die Lesovsky Truppe einen Lauf und klettert in der Tabelle.

Torlos ging es in die Kabinen - Peggau im Vorwärtsgang, Hitzendorf hinten stabil

Der Beginn des Spiels verlief relativ ausgeglichen, mit beiden Mannschaften, die hart um die Kontrolle auf dem Spielfeld kämpften. Doch trotz des engagierten Einsatzes beider Teams blieben klare Torchancen in den ersten 45 Minuten dem Gastgeber vorbehalten.

Die Hitzendorfer zeigten sich zwar robust in der Verteidigung, jedoch fehlte es ihnen an der nötigen Qualität im Angriff, um wirklich gefährlich zu werden. Kurz vor dem Pausenpfiff versuchte SV Baumit Peggau, das Blatt zu wenden, als eine präzise Flanke von Marko Harrer den Weg zu einem möglichen Tor ebnete. Doch Robert Affenberger konnte nicht erfolgreich zum Kopfball kommen, und auch diese Chance verpuffte.

Einige vielversprechende Angriffe blieben ungenutzt, und so ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Doppelschlag nach der Pause - Messe gelesen

Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte dann die lang ersehnten Tore. Bereits in der 47. Minute gelang SV Baumit Peggau Tor zur 1:0 Führung, das die knapp 200 Fans jubeln ließ. Zunächst profitierte das Heimteam von einem Fehler der Hitzendorfer Abwehr, als nach einem missglückten Klärungsversuch nach einer Ecke Manuel Trojer den Ball ins Netz beförderte.

Dann legte Stefan Pfleger nur wenige Minuten später mit einem präzisen Schuss nach und erhöhte auf 2:0 für Peggau.

Obwohl die Hitzendorfer in der zweiten Halbzeit einige gefährliche Angriffe starteten, darunter ein Lattenschuss in der 71. Minute, gelang es ihnen nicht, den Rückstand aufzuholen. SV Baumit Peggau hielt stand und verteidigte ihre Führung bis zum Schlusspfiff.

Mit diesem überzeugenden Sieg konnte SV Baumit Peggau ihre Position in der Rückrundentabelle weiter festigen. Nachdem sie die Hinserie auf dem neunten Platz abgeschlossen hatten, befinden sie sich nun auf dem ersten Rang der Rückrundentabelle. Die Mannschaft hat zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen auf dem Konto und ist voll im Rennen um die Spitzenpositionen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die beiden Teams in den nächsten Begegnungen präsentieren werden. Während SV Baumit Peggau auf ihrem Erfolg aufbauen möchte, wird Sportunion Hitzendorf versuchen, ihre Formkurve zu verbessern und in der Tabelle nach oben zu klettern.

Stimme zum Spiel

Norbert Lesovsky - Trainer Peggau

"Meine Jungs sind richtig drauf. Wir waren in diesem Spiel das überlegene Team, haben aber recht lange gebraucht bis wir uns belohnt haben. Ich finde es irgendwie schade, dass wir in Grambach im Nachtragsspiel drei Punkte gelassen haben. Seitdem sind wir aber voll gut drauf und im Frühjahr erfolgreich wie kein anderes Team. Mir gefällt es, dass meine Mannschaft immer weiter ankämpft, auch wenn es nicht gleich - so wie heute - mit dem Torerfolg klappt. Es macht große Freude in diesem Verein zu arbeiten!"

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SU Hitzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Neun Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

SV Peggau setzte sich mit diesem Sieg von Sportunion Hitzendorf ab und nimmt nun mit 34 Punkten den vierten Rang ein, während SU Hitzendorf weiterhin 28 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 34 Zählern befindet sich SV Baumit Peggau voll in der Spur. Die Formkurve von Sportunion Hitzendorf dagegen zeigt momentan nach unten.

Am kommenden Freitag trifft SV Peggau auf SVU well welt Kumberg, SU Hitzendorf spielt am selben Tag gegen SV Andritz.

Aufstellungen: SV Baumit Peggau: Dominik Wagner - Stefan Pfleger (K), Manuel Trojer, Marco Harrer, Tobias Ritonja - Robin Haberl, Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Luca Moser, Lukas Hartleb - Robert Affenberger

Ersatzspieler: Oliver Koller, Nick Haberl, Paul Krebs, Gregor Bauer, Marvin Hasenrath, Samuel Peinsipp

Trainer: Norbert Lesovsky

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Manuel Nagl-Gsöls, Michael Seufzer (K), Thomas Friedl, Julius Ortner - Dennis Weigelt, Michael Marko, Leo Paulitsch - Elias Wolfbauer, Marko Grgic

Ersatzspieler: Laurin Gadler, Lukas Mauerhofer, Amar Mujanic, Leon Glehr, Laurenz Kogler, Amr Youssef

Trainer: Markus Stradner Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – Sportunion Hitzendorf, 2:0 (0:0)

49 Stefan Pfleger 2:0

47 Manuel Trojer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.