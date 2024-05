GAK 1902 Amateure setzen sich knapp gegen SU Hitzendorf durch

Details Freitag, 24. Mai 2024 20:22

In Zuge der 24. Runde in der Unterliga Mitte standen sich die GAK 1902 Amateure und die Sportunion Hitzendorf am Freitagabend gegenüber. Das Spiel endete mit einem knappen 3:2 Sieg für die Gastgeber, die GAK 1902 Amateure. Das Spiel bot eine Reihe von Wendungen und spannenden Momenten, welche Partie zu einem kurzweiligen Unterfangen mutieren ließen.

Früher Vorsprung für Rotjacken und rasche Antwort

Bereits in der 7. Minute erzielten die GAK 1902 Amateure den ersten Treffer. Arlind Azemi brachte sein Team früh in Führung, was den Heimfans Grund zum Jubeln gab. Doch die Freude währte nicht lange, denn die SU Hitzendorf schlug zurück. In der 34. Minute nutzte der eingewechselte Gabriel David Trummer seine Chance zum 1:1 Ausgleich. Die Dynamik des Spiels änderte sich schlagartig, und die Spannung stieg. In der 39. Minute erzielte Tobias Schöggl das 2:1 und brachte die Heimischen neuerlich in Front - 2:1 zur Pause.

Zweite Halbzeit voller Action und besserem Ende für GAK

Die zweite Hälfte begann mit unverminderter Intensität. Beide Teams kämpften um die Kontrolle, aber es waren die GAK 1902 Amateure, die mit der Führung im Rücken mehr Zwingendes zustande brachten. Die Rotjacken-Amateure legten nach und bauten die Führung in der 84. Minute weiter aus. Avdullah Shala traf zum 3:1, und es schien, als wäre das Spiel entschieden.

Jedoch gab SU Hitzendorf nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 90. Minute, gerade als die Nachspielzeit angekündigt wurde, gelang der Mannschaft durch einen Treffer von Daniel Rieger der Anschlusstreffer zum 3:2. Die letzten Minuten des Spiels waren von Nervenkitzel geprägt, da SU Hitzendorf alles versuchte, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz ihrer Bemühungen gelang es ihnen nicht, den Ball erneut im Netz unterzubringen. Es blieb beim 3:2 für die Roten.

