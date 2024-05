Raaba-Grambach schickt den SV Thal in die Gebietsliga

Details Freitag, 24. Mai 2024 20:45

In einer torreichen Partie der 24. Runde der Unterliga Mitte standen sich der SV Thal und der SV Technopark Raaba-Grambach gegenüber. Mit einem Endstand von 6:2 zugunsten der Gäste bot das Spiel eine Fülle an Toren und besiegelte endgültig den Abstieg der Gastgeber aus der Liga. Grambach war bisher im Frühjahr noch nicht in Form gekommen und holte am Freitagabend den ersten Sieg in der Rückrunde.

Grambach spielte souverän und holte drei verdiente Punkte

Sauseng mit dem ersten Tor der Partie und zur Pause steht es 2:3

Die Partie begann ausgeglichen, Thal mühte sich, aber es kam so oft wie in dieser Saison: mit einem frühen Tor von Alexander Sauseng für SV Raaba-Grambach in der 13. Minute, welches die Gastmannschaft in Führung brachte. Doch SV Thal ließ sich nicht lange bitten und glich durch einen Treffer von Christoph Groß in der 17. Minute aus.

Die Antwort von Raaba-Grambach ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Marvin Griesbacher brachte sein Team in der 31. Minute erneut in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Alexander Sauseng mit seinem zweiten Tor des Tages auf 3:1 für die Gäste. Grambach war vor dem Tor von Andrei-Cosmin Anghel einfach abgebrührter als die junge Thaler Mannschaft

Der Anschlusstreffer durch Christoph Groß in der 43. Minute hielt die Hoffnungen von SV Thal am Leben, man konnte die erste Halbzeit mit einem knappen Rückstand von 2:3 zu beenden.

Zweite Halbzeit: Dominanz von SV Raaba-Grambach

Die zweite Halbzeit dominierte SV Raaba-Grambach klar. Daniel Brauneis zeigte eine herausragende Leistung und erzielte zwei schnelle Tore in der 59. und 61. Minute, wodurch der Vorsprung auf 5:2 ausgebaut wurde. Diese beiden Treffer demoralisierten SV Thal sichtlich, während SV Raaba-Grambach weiterhin stark aufspielte. Alexander Sauseng, der bereits in der ersten Hälfte zweimal erfolgreich war, krönte seine Leistung mit einem weiteren Tor in der 67. Minute, was das Endergebnis auf 6:2 festlegte.

Das Spiel endete ohne weitere Treffer und bestätigte SV Technopark Raaba-Grambach als klaren Sieger dieser Begegnung. Die Mannschaft zeigte eine effiziente und taktisch kluge Leistung, welche durch die hohe Treffsicherheit des Teams unterstrichen wurde.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Für SV Thal hingegen bedeutet diese Niederlage den Gang in die Gebietsliga. Vor über 350 Zuschauern mühte sich das Team, die 13 Punkte als Ausbeute in der Saison sind aber zu wenig um die Klasse zu halten. Grambach kann nun bald für die Unterliga in der nächsten Saison planen - man ist nun auf dem 10. Platz in der Liga und der Abstiegskampf ist fast beendet - die Wemmer Truppe hat mit großer Wahrscheinlichkeit die Kurve gekratzt. Endgültig gerettet ist das Team aufgrund der möglichen Relegation aber noch nicht.

Thal empfängt in der nächsten Woche den GAK, Grambach empfängt den starken Aufsteiger aus Übelbach.

Stimme zum Spiel

Udo Hebesberger - Obmann Grambach

„Endlich ist der erste Sieg in der Rückrunde, der längst überfällig war, eingefahren. Zudem war er tabellarisch extrem wichtig, auch wenn noch ein kleiner Schritt zum Minimalziel offen ist. Es freut mich vor allem für das Trainerteam, an dem ich nie gezweifelt habe, und ich hoffe, dass wir ab Sonntag auch auf dem Spielersektor Nägel mit Köpfen machen können, was die Planung für die kommende Saison betrifft."

Aufstellungen:

SV THALERSEE THAL: Andrei-Cosmin Anghel - Maksym Osoka, Ahmet Palic, Lukas Ott, David Paar - Christoph Groß, Lorenz Url, Alexander Hacker - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Maksym Piskun

Ersatzspieler: Mika Riedler, Kerim-Luca Isik, Mahlum Frimpong, Joel Heuberger, Anes Kadrii, Viacheslav Moroz

Trainer: Alexander Pettinger

SV Technopark Raaba-Grambach: Jonathan Paul, Björn Gfrerer, Gottfried Janisch, Michael Fras, Irfan Zahirovic, Alexander Sauseng, Marvin Griesbacher, Rene Tonner, Julian Götz (K), Daniel Brauneis, Liridon Tafolli

Ersatzspieler: Franz Steinkellner, Diyar Gülergül, Pascal Gressler, Ruberlan Lex-Franca, Luca Wintschnigg, Marko Posavec

Trainer: Richard Wemmer

Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Thal : Raaba-Grambach - 2:6 (2:3)

67 Alexander Sauseng 2:6

61 Daniel Brauneis 2:5

59 Daniel Brauneis 2:4

43 Christoph Groß 2:3

35 Alexander Sauseng 1:3

31 Marvin Griesbacher 1:2

17 Christoph Groß 1:1

13 Alexander Sauseng 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.