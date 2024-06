SV Andritz verabschiedet den Meister aus Kainbach in die Oberliga

Details Sonntag, 09. Juni 2024 15:58

Das Duell zwischen dem SV Andritz und dem USV Kainbach endete nach einem augeglichenen Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie in der Unterliga Mitte bot den Zuschauern emotionale Momente - wobei beide Mannschaften auch ihre Chancen hatten. Während die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gingen, konnte der SV Andritz in den letzten Minuten der Begegnung den Ausgleich erzielen. Man feierte ein Volksfest im Grazer Norden.

Die Gäste brachten 150 Fans und ihr Meistertransparent mit - alle Fans, auch die Heimzuschauer applaudierten!

Der Meister kommt mit über 150 Auswärtsfans nach Andritz

Der SV Andritz war auf den Ansturm gut gerüstet. Die Andritz Ultras grillten, der Zapfhahn hatte gut zu tun. Vor dem Spiel bildete die komplette Andritzer Mannschaft auf dem Feld einen Gang - man stand Spalier und das Team und die Zuschauer beklatschten das beste Team der Unterliga Mitte.

Die Partie begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. Es lag ein guter Duft der Grillerei auf dem Platz und die knapp 300 Zuschauer feierten ein Sommerfest mit Fußball.

Die erste wirklich erwähnenswerte Aktion des Spiels kam in der 34. Minute, als der SV Andritz eine gute Möglichkeit durch Denis Muratovic vergab. Das Spiel nahm dann langsam Fahrt auf, Kainbach zeigte einige schöne Spielzüge.

Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, versuchte Ulbing für den SV Andritz per Kopfball den Ball im Tor zu versenken, doch er ging knapp vorbei. Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit folgte in der 45. Minute. Nach einem Elfmeterpfiff für Kainbach trat Markus Birnstingl an und verwandelte souverän zum 1:0 für die Gäste. Mit dieser knappen Führung ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Ausgleich durch Hastreiter per Freistoß

Die zweite Halbzeit begann mit einer sofortigen Möglichkeit für den SV Andritz. In der 47. Minute hatte Muratovic eine große Chance zum Ausgleich, konnte diese jedoch nicht nutzen. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, und beide Teams drängten auf weitere Tore. In der 80. Minute hatte der SV Andritz erneut eine gute Möglichkeit, als Frühwirth die beste Ausgleichsmöglichkeit hatte, jedoch scheiterte auch er.

Der erlösende Moment für den SV Andritz kam schließlich in der 84. Minute. Nach einem Foul an der Strafraumgrenze trat Thomas Hastreiter an und verwandelte einen wunderschönen Freistoß zum 1:1-Ausgleich. Das Heimteam feierte diesen Treffer ausgelassen,

In den letzten Minuten des Spiels wurden zu Ende gespielt. Es wurden drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, und beide Mannschaften spielten die letzten Minuten einer erfolgreichen Saison.

Das vorläufig letzte Duell zwischen dem SV Andritz und dem USV Kainbach endete somit mit einem gerechten Unentschieden. Beide Teams konnten phasenweise überzeugen und hatten ihre Chancen. Für die Zuschauer war es ein unterhaltsames Spiel, das von den Fans beiden Teams würdevoll gefeiert wurde.

Bis auf den letzten Platz war die Tribüne im Grazer Norden gefüllt - die Kantine und der Grillstand hatten vollen Betrieb.

So geht es für die Teams weiter - Lenhart bleibt

Der SV Andritz beendet die Saison auf dem 5. Platz, startet in wenigen Wochen in die Vorbereitung für die neue Spielzeit. Weiter an Board bleibt eine Mannschaftsstütze: Keeper Stefan Lenhart hängt noch eine Saison an seine lange Karriere dran. Parallel baut er selbst schon seine Nachfolger im Training auf.

Der USV Kainbach startet ebenso nach einer kurzen Urlaubszeit in die Vorbereitung. Man steigt in die Oberliga Mitte West auf und kann sich auf große Spiele gegen Pacher, Werndorf und all die anderen Teams freuen. Auch die Sternthal Truppe startet mit dem Steirercup nach der Vorbereitung.

Aufstellungen:

SV ANDRITZ: Sammy Andrae - Christoph Obenaus, Patrik Kutlesa, Lorenz Kompass, Sebastian Frühwirth - Philipp Immanuel Wellacher, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Sebastian Pukl - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing

Ersatzspieler: Stefan Lenhart, Georg Schweigler, Thomas Hastreiter, Xaver Herzog, Paul Schlager, Jacopo Julius Corda

Trainer: Peter Neumayer

USV KAINBACH: Andreas Auer, Oliver Pail, Elias Mauz, Martin Tatschl, Benjamin Schweighofer (K), Robin Moroder, Luka Nakic, Leo Hamminger, Andreas Kalcher, Nico Stoff, Markus Birnstingl

Ersatzspieler: Max Hofer, Thomas Anhell, Phillip Schantl, Andreas Pail, Alexander Herzog

Trainer: Matthias Sternthal

Bericht Florian Kober

Fotos: KK

Unterliga Mitte: SV Andritz : Kainbach I - 1:1 (0:1)

84 Thomas Hastreiter 1:1

47 Markus Birnstingl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.