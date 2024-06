Torlose Partie zwischen GAK 1902 Amateuren und SVU Kumberg - Gewinner der SV Übelbach

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:14

In einem spannenden Aufeinandertreffen der Unterliga Mitte trennten sich die GAK 1902 Amateure und der SVU Kumberg mit einem torlosen Unentschieden. Trotz mehrerer Spielunterbrechungen und intensiver Momente konnte keine der beiden Mannschaften das gegnerische Tor überwinden. Der Abpfiff nach 96 Minuten besiegelte das 0:0 und brachte beiden Teams einen Punkt in der 26. Runde der Saison. Sollte Übelbach das abgebrochene Spiel gewinnen, wird man in der Tabelle an den Rotjacken vorbei ziehen.

Vermutlich waren das zwei Punkte zu wenig für Trainer Liendl und sein Team

Ein zäher Beginn, starke Abwehrreihen und keine Tore

Das Spiel begann pünktlich, als der Schiedsrichter um 17:30 Uhr den Anpfiff ertönen ließ. Schon in den ersten Minuten war klar, dass beide Teams entschlossen waren, die Oberhand zu gewinnen. Allerdings blieben klare Torchancen zunächst aus.

Bis zur Halbzeitpause blieb es weitgehend ruhig, abgesehen von einigen kleineren Fouls und Ballverlusten auf beiden Seiten. Die Defensivreihen der GAK 1902 Amateure und des SVU Kumberg zeigten sich gut organisiert und ließen kaum nennenswerte Möglichkeiten zu. Mit einem 0:0 verabschiedeten sich die Teams in die Halbzeitpause, nachdem der Schiedsrichter eine Nachspielzeit von fünf Minuten angezeigt hatte.

Wetterkapriolen und intensiver Schlussspurt

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit intensiven, aber wenig erfolgreichen Angriffen beider Mannschaften. In der 74. Minute kam es jedoch zu einer Spielunterbrechung aufgrund eines plötzlich aufziehenden Gewitters. Diese ungeplante Pause dauerte einige Minuten, bis das Spiel schließlich mit einem Abstoß fortgesetzt werden konnte. Die Wetterkapriolen waren lästig, schienen aber keinen Einfluss auf die Spielqualität zu haben.

Als die reguläre Spielzeit zu Ende ging, kündigte der Schiedsrichter eine Nachspielzeit von fünf Minuten an. Beide Teams erhöhten den Druck, in der Hoffnung, den entscheidenden Treffer doch noch zu erzielen. Die Abwehrreihen blieben jedoch standhaft und ließen keine klaren Torchancen zu. In der 96. Minute beendete der Schiedsrichter schließlich die Partie mit einem torlosen Unentschieden. Trotz des fehlenden Torerfolgs boten die GAK 1902 Amateure und der SVU Kumberg ein intensives und kämpferisches Spiel, das bis zum Schluss spannend blieb.

Es droht ein weiteres Jahr in der Unterliga

Nun heißt es für den GAK abzuwarten wie der SV Übelbach gegen den SV Thal das abgebrochene Spiel absolviert. Da man von einem Sieg des Aufsteigers ausgehen kann, wird es wohl nicht für den Vizemeister und die Relegation reichen.

Bericht Florian Kober

