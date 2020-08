Außenseitersieg: Ausseerland schnappt sich in Admont den Dreier!

Details Samstag, 22. August 2020 22:14

Die Unterliga Nord A ist jene Spielklasse die in der Steiermark als erstes in das Geschehen eingreift. Der Grund dafür ist, dass man den letzten Herbst-Spieltag kurzerhand vorverlegt hat. Nach der Corona-bedingten langen Spielpause war man klarerweise allerorts gespannt darauf, wie sich die Mannschaften zu verkaufen wissen. Beim Spiel des Tus Admont gegen den FC Ausseerland war der Platzherr aufgrund der getätigten Kaderveränderungen in der Favoritenrolle zu finden. Aber es sollte letztlich alles ganz anders kommen. Als Unparteiischer fungierte Jasmin Mehmedinovic, assistiert wurde er von Heiko Elmas. 150 Zuseher waren in der PÖRL Arena mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Ingo Temmel sicherte Ausseerland mit seinem Treffer den ersten Saisondreier.

Torloser erster Durchgang

Beide Mannschaften können die monatelange Auszeit nicht wegleugnen. So dauert es doch etwas bis man angekommen war im Spiel bzw. bis man zur nötigen Balance findet. Die Halada-Truppe gelangt dann nach zwei Eckbällen zu den ersten vielversprechenden Möglichkeiten. Mit Fortdauer der Begegnung gelingt es den Admontern dann aber doch, Zugriff auf das Geschehen zu erlangen. Aber aus einigen hochkarätigen Torchancen kann kein Kapital geschlagen werden. Zweimal Marcel Lep, Kapitän Patrick Lep und Daniel Biljesko agieren im entscheidenden Moment zu überhastet - Halbzeitstand: 0:0.

Ausseerland punktet voll

In der zweiten Spielhälfte ist man da wie dort darum bemüht die Taktzahl zu erhöhen. Was nur bedingt gelingen sollte. So kommt es auch, dass sich die beiden bestens organisierten Defensivreihen keine Blöße geben bzw. kann man die Schotten dicht halten. Wenngleich die Aufgabe vor der man gestellt wird, nicht die allerschwerste ist. So ist zunehmend mehr Kampf und Krampf mit dabei im Angriffsspiel. Ausseerland versucht es dann in der Schlussviertelstunde verstärkt mit langen Bällen. Daraus resultiert in der 85. Minute auch der spielentscheidende Treffer. Ingo Temmel erweist sich im Strafraum als hellhörig und markiert nach einem Getümel das 0:1, das auch drei Punkte einbringen sollte. In der nächsten Runde besitzt Admont am Samstag, 5. September um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen Lassing. Ausseerland ist bereits am Tag davor mit der Beginnzeit um 19:00 Uhr das gastgebende Team gegen Stanz.

TUS Admont: Bachner, Salber, Durchschlag (75. Zeritsch), Jöbstl, Knezevic, Hujdur, P. Lep, D. Biljesko, D. Biljesko, M. Lep, Blatt (56. Roman)

FC Ausseerland: Michael Stögner, Posch, Manfred Stögner, Salatovic (75. Machherndl), Gamsjäger (91. Tadic), Schupfer, Wimmer, Pomberger, Marl, Temmel (86. Kraft), Eder

Tor: 0:1 (85. Temmel)

Gelbe Karten: Durchschlag bzw. Gamsjäger, Posch, Pomberger

Stimme zum Spiel:

Alois Valtan, Trainer Admont:

"Wir haben es verabsäumt in Führung zu gehen, dann hätte das Spiel mit Sicherheit eine andere Richtung genommen. Zumindest diesen einen Zähler hätten wir uns schon verdient. Es ist sehr viel Luft nach oben gegeben. Mal sehen welchen Mannschaften es am besten gelingt, zum nötigen Rhythmus zu finden."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten