FC Gaishorn deklassiert SV Trieben im Derby

Details Sonntag, 07. April 2024 20:09

SV Trieben blieb im Derby gegen FC Gaishorn chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Gaishorn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte für Trieben mit einem 1:1-Teilerfolg geendet. Trieben erlebt mit der Niederlage einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Blitzstart von Gaishorn

Es waren erst wenige Minuten gespielt, da gab der Gast das Spiel durch den Platzverweis von Jan Kreuzbichler aus der Hand (6.). Bernd Oppliger brachte FC Mayr-Melnhof Gaishorn mit dem fälligen Elfmeter in der siebten Minute nach vorn. Bereits in der 15. Minute erhöhte Andre Kreiner den Vorsprung des Heimteams. Mit der klaren Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Die Hintermannschaft von SV Trieben ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang gibt Gaishorn dann aber wieder Gas. Mit dem 3:0 von Oppliger für FC Gaishorn war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Bernd Oppliger erlebte binnen kurzer Zeit das volle Spektrum der Emotionen. Kurz nach dem Torerfolg flog Oppliger mit der Gelb-Roten Karte vom Feld (58.). FC Mayr-Melnhof Gaishorn schraubte das Ergebnis in der 72. Minute mit dem 4:0 in die Höhe. Letztlich feierte FC Gaishorn gegen Trieben nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Gaishorn bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten. FC Mayr-Melnhof Gaishorn ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Trieben muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga Nord A markierte weniger Treffer als Trieben. SV Trieben musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Trieben insgesamt auch nur drei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für SV Trieben sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

FC Gaishorn setzte sich mit diesem Sieg von Trieben ab und nimmt nun mit 19 Punkten den neunten Rang ein, während SV Trieben weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Gaishorn tritt am Freitag, den 12.04.2024, um 18:30 Uhr, bei EKRO Tus Krieglach-Fußball an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Trieben SC "1960" Team Styria RB Pernegg.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Rottenmann): "Das war einfach ein Spiel zum Vergessen, es begann schon ganz schlecht für uns. 3. Minute, Rot und Elfmeter für Gaishorn und das Derby war entschieden. Sie waren uns spielerisch überlegen und spätestens nach dem 3:0 war es geschehen um uns. Man muss dem FC Gaishorn ganz fair zum Derbysieg gratulieren. Ich hoffe, dass meine Mannschaft am kommenden Samstag eine Reaktion zeigt, weil das gelbe vom Ei war das leider nicht."

Aufstellungen:

FC Mayr-Melnhof Gaishorn: Matthias Prucker - Armin Singer, Bernd Oppliger (K), Klaus Oppliger, Raffael Thalhammer - Georg Gsöllpointner, Christian Simbürger, Raphael Wöhrer, Manuel Eberhard, Andre Kreiner - Christoph Forstner



Ersatzspieler: Lukas Schaffer, Thomas Rainer, Michael Forstner, Lukas Staudacher, Nico Karner, Zsolt Jankovics



Trainer: Alois Valtan

SV Trieben: Gert Bachner, Jan Kreuzbichler, Uwe Schaupensteiner (K), Julian Schöttl, Sandro Schweiger, Ivan Cosic, Sebastian Blatt, Florian Günter Haberl, Mario Dancevic, Benjamin Zeiselberger, Stefan Werner Hintsteiner



Ersatzspieler: Sebastian Kleemaier, Raffael Horn, Christoph Peer, Steven Spernbauer, Ermin Zekan, Jan Puschnik



Trainer: Marco Pichler

Unterliga Nord A: FC Mayr-Melnhof Gaishorn – SV Trieben, 4:0 (2:0)

72 Christian Simbuerger 4:0

55 Bernd Oppliger 3:0

15 Andre Kreiner 2:0

7 Bernd Oppliger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.