Tus Krieglach rettet Punkt bei SV Union Haus/E.

Details Sonntag, 07. April 2024 20:22

EKRO Tus Krieglach-Fußball ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SV Union Haus/E. hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Haus/E. vom Favoriten. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von Tus Krieglach ausgegangen.

Führung für Krieglach

Manuel Putz brachte sein Team in der 23. Minute nach vorn. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es dann doch noch 1:1 vor der Pause. Thomas Fuchs nutzte die Chance für SV Union Haus/E. und beförderte in der 47. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Haus dreht Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Hauser. Hans Hutegger machte in der 53. Minute das 2:1 des Gastgebers perfekt. Damit ist das Spiel gedreht. Nachdem Florian Seggl vom Unparteiischen Fabio Stadler mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste Haus/E. in Unterzahl agieren (58.). In Minute 80 gelang Krieglach der Ausgleich. Letztlich gingen SV Union Haus/E. und EKRO Tus Krieglach-Fußball mit jeweils einem Punkt auseinander.

Haus/E. bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. SV Union Haus/E. verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Haus/E. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Tus Krieglach in der Tabelle auf Platz drei. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 51 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Krieglach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte EKRO Tus Krieglach-Fußball seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag tritt SV Union Haus/E. bei SC St. Barbara an, während Tus Krieglach einen Tag zuvor FC Mayr-Melnhof Gaishorn empfängt.

Stimme zum Spiel:

Thomas Leonhardsberger (Trainer Krieglach): "Die Reise nach Haus mussten wir leider sehr ersatzgeschwächt antreten. Das Spiel selbst begann eigentlich sehr gut für uns mit einem schellen Führungstor. In dieser Phase haben wir es verabsäumt ein zweites oder drittes Tor zu erzielen. Danach schlug der Verletzungsteufel wieder einmal zu und wir mussten sehr früh im Spiel zweimal wechseln. Mit der ersten Offensivaktion fiel dann der Ausgleich. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir nicht in der Lage unsere Überlegenheit in etwas Zählbares umzuwandeln. Am Ende können wir noch froh sein , dass wir 1 Punkt mitnehmen."

Aufstellungen:

SV Union Haus/E.: Tobias Kulmhofer (K), Lukas Fuchs, Florian Seggl, Julian Kolb, Philipp Krall, Simon Oberhamberger, Hans Hutegger, Thomas Fuchs, Tobias Marx, Frederik Stocker, Ferdinand Trinker



Ersatzspieler: Kevin Fuchs, Florian Rohregger, Matthias Hofer, Jakob Kübler, Patrick Heiß, Florian Danklmayer



Trainer: Arnold Schrempf

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl - Marco Gfrerer (K), Andreas Hofbauer, Manuel Rust, Manuel Holzer, Philip Schneller - Laurenz Täubl, Markus Karlon, Nico Jance - Manuel Putz, Lucas Hofbauer



Ersatzspieler: Philip Sommer, Nico Fischer, Raphael-Valentin Paar, Florian Machsteiner, Nico Manuel Sterlinger



Trainer: Thomas Leonhardsberger

Unterliga Nord A: SV Union Haus/E. – EKRO Tus Krieglach-Fußball, 2:2 (1:1)

80 Laurenz Taeubl 2:2

53 Hans Hutegger 2:1

47 Thomas Fuchs 1:1

23 Manuel Putz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.