Personeller Aderlass: Rapid Kapfenberg wird seinem Namen als Ausbildungsverein gerecht!

Details Dienstag, 11. August 2020 16:35

Der ASC Rapid Kapfenberg konnte sich in der abgebrochenen Vorsaison Herbstmeister der Unterliga Nord B nennen, darum war die Corona-bedingte Annullierung natürlich umso bitterer. Lediglich eine Niederlage musste die Kubesch-Elf in den absolvierten 13 Spieltagen hinnehmen, so wurden es schlussendlich starke 30 Punkte. Klarerweise kann man sich dafür in der kommenden Spielzeit nichts mehr kaufen, es zeigt jedoch die erstklassige Leistung des gesamten Vereins. Dieses Kunststück zu wiederholen wird jedoch ein schwieriges Unterfangen, denn aufgrund einiger Abgänge müssen sich die Kapfenberger ein wenig neu erfinden. Die erste Aufgabe wartet bei planmäßigem Start in die Liga am 29. August, auswärts trifft man auf die Mannschaft aus Kraubath.

ASC Trainer Karl Heinz Kubesch über…

… die Bewältigung der Corona-Zeit:

„Wir haben das Ganze relativ gut weggesteckt. Nach Erlaubnis der Regierung haben wir bis Ende Juni in Kleingruppen trainiert, gaben den Spielern dann eine Pause und seit 22. Juli sind wir im geregelten Mannschaftstraining. Jetzt heißt es wieder ein Team neu zu formieren.“

… eine Durchführung der Meisterschaft 2020/21:

„Ich habe sehr große Bedenken, denn auch im Amateurfußball werden immer wieder Covid-19-Fälle eintreten, dies lässt sich mit Sicherheit nicht vermeiden. Nachdem die Regierung dann vermutlich erneut Maßnahmen setzen wird, könnte es schwierig werden. Wenn ein Fall auftritt muss dieser Spieler herausgenommen werden. Mit symptomfreien bzw. negativ getesteten Kollegen müsste es dann “normal“ weitergehen. Das wird unser Weg in den nächsten Jahren sein, auch im Job wird dies nicht anders gehen.“

… Aktivitäten am Transfermarkt:

„Von der Mannschaft des Herbstes sind eigentlich nur drei Spieler übrig geblieben, der Rest wanderte in die Oberliga zu den KSV Amateuren. Wir haben jetzt eigentlich die komplette U17 in unsere Kampfmannschaft hinaufgezogen. Die Akademiespieler sollen eben aus der U17 in die Unterliga einsteigen, das ist unser Ziel bzw. auch die Vorgabe des Vereins.“

ZUR Transferliste des ASC Rapid Kapfenberg

… die Ziele für die kommende Saison:

„Nachdem wir eine komplett neue Mannschaft zu Verfügung haben, ist unser Ziel für den Herbst ein Platz im Mittelfeld. Die Jungs sollen sich an den Erwachsenenfußball gewöhnen, das ist zunächst die Hauptaufgabe.“

… die Leistungen der Vorbereitung:

„Die Testspiele waren bisweilen sehr gut, die Spieler ziehen alle mit! Man sieht, dass wir vom konditionellen her weiter sind als der Rest vieler Mannschaften. Wir haben während der Corona-Phase mit einem Sportwissenschaftler sehr intensiv und gezielt trainiert. Unsere Jugend steckt dies zusätzlich sicher etwas besser weg als so mancher routinierte Spieler.“

by: Ligaportal/WM

