Tapetenwechsel: Einem umgebauten St. Peter/Fr. gilt es Beachtung zu schenken!

Nach längerer Zeit in der Unterliga verbrachte der SC ZINK St. Peter/Freienstein vom Sommer 2010 weg, sechs Jahre in der Gebietsliga Mürz. Aktuell ist man die 5. Spielsaison infolge in der Unterliga Nord B mit von der Partie. Die Truppe von Trainer Dejan Stankovic schaffte es dabei, konstant starke Darbietungen abzurufen. Wenngleich es aber noch nicht klappte, sich in der ganz vorderen Tabellenregion einzunisten. Zuletzt war man schon auf einem sehr guten Weg, aber aus bekannten Gründen wurde der Herbstdurchgang 2019 gecancelt. Was St. Peter/Fr. nicht davon abhalten sollte, es diesmal wieder zu versuchen. Man sollte der erfolgshungrigen Truppe auch diesmal wieder gute Außenseiterchancen einräumen.

(Der 23-jährige Ardian Berisha gilt als der absolute Torgarant. In den letzten 63 Spiele konnte er gleich 67-mal für St. Peter/Fr. einnetzen)

ZUGÄNGE: NACHNAME: VORNAME: ZULETZT: Auffinger Marvin Kindberg/M. Ebner Markus Niklasdorf Machacek Heiko DSV Juniors Springhetti Christopher Niklasdorf ABGÄNGE: NACHNAME: VORNAME: NACH: Delijaj Ilir Hinterberg Naseri Abdullah Gösting Rexhi Ermal Trofaiach Samir Adnan Leoben Stojcevic Stiven Kalwang AUSZEIT: NACHNAME: VORNAME: Frewein Alexander

KADERLISTE 20/21: NACHNAME VORNAME Auffinger Marvin Berisha Ardian Camara Bana Ebner Markus Früstük Nico Huber Marco Kain Philipp Kurelj Boris Kutlesa Patrik Machacek Heiko Nazari Jan Ali Neuhold Markus Preidler Rene Rizvan Denis Sajjadi Matin Schwerter Kevin Springhetti Christopher Veseli Adhurim Wilding Christian Wolz Martin TRAINER: Stankovic Dejan

Meisterschaftsstart (29./30.8):

St. Margarethen/Kn. - St. Peter/Fr.

2. Runde (5./6.9):

St. Peter/Fr. - Rapid Kapfenberg

3. Runde (12/13.9):

Lobmingtal - St. Peter/Fr.

