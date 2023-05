Kobenz kassiert deutliche Niederlage in Zeltweg

Details Samstag, 13. Mai 2023 22:34

FC Zeltweg kam gegen SV Union Rainers Kobenz/Kn. zu einem klaren 3:0-Erfolg. Zeltweg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel war SV Union Kobenz bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Zeltweg bereits in Front. Nico Fritz markierte in der vierten Minute die Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Manuel Tafeit (7.). Die Zeltweger bleiben am Drücker und finden weitere tolle Chancen vor. Erst nach einer halben Stunde auch die Kobenzer einmal mit Offensivaktionen, doch Treffer sollte keiner gelingen. Die Hintermannschaft von Kobenz ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang geht es Hin und Her. Zeltweg hat dann die Chance per Elfmeter, das 3:0 zu erzielen, doch der Torwart hält. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Amer Pajic für einen Treffer sorgte (91.). Ein starker Auftritt ermöglichte Zeltweg am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Union Rainers Kobenz/Kn.

FC Zeltweg hat nach dem souveränen Erfolg über SV Union Kobenz weiter die vierte Tabellenposition inne. Mit nur 20 Gegentoren stellt Zeltweg die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baute Zeltweg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Zeltweg zwölf Siege, sechs Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Zeltweg deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist FC Zeltweg in diesem Ranking auf.

Kobenz befindet sich mit 28 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Acht Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für FC Zeltweg ist USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf (Samstag, 17:00 Uhr). SV Union Rainers Kobenz/Kn. misst sich am selben Tag mit SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Christian Wieser (Trainer Kobenz): "Es war leider eine verschlafene Anfangsphase und nach 7 Minuten stand es schon 0:2. Danach kamen wir besser ins Spiel, ohne jedoch Chancen herauszuspielen. in der zweiten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie mit Chancen für beide Mannschaften. Zeltweg vergab noch einen Elfmeter, unser Tormann hielt den Elfer wie auch einige Fernschüsse, leider vergaben wir auch einige gute Chancen zum 1:2 - dann wäre es nochmal spannend geworden."

Unterliga Nord B: FC Zeltweg – SV Union Rainers Kobenz/Kn, 3:0 (2:0)

91 Amer Pajic 3:0

7 Manuel Tafeit 2:0

4 Nico Fritz 1:0

