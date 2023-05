Erfolgsserie von St. Margarethen hält an: Sieg über Pöls

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:12

Am Samstag begrüßte FC St. Margarethen/Kn. Pöls. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von St. Margarethen aus. FSC Pöls war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld beim 2:1-Sieg alle drei Punkte mit auf den Heimweg genommen.

Pöls geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Hubert Bichler das schnelle 1:0 für FC St. Margarethen/Kn. erzielte. St. Margarethen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Florian Wechselberger verantwortlich (52.). Friedrich Altreiter beförderte das Leder zum 1:2 von FSC Pöls in die Maschen (78.). Schließlich strich FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld die Optimalausbeute gegen die Gäste ein.

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von FC St. Margarethen/Kn. Auf heimischem Rasen schnitt St. Margarethen jedenfalls ziemlich schwach ab (5-3-3). FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld behauptet nach dem Erfolg über Pöls den dritten Tabellenplatz. Mit 62 geschossenen Toren gehört FC St. Margarethen/Kn. offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Nord B. Mit dem Sieg baute FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte St. Margarethen 14 Siege, vier Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Seit elf Begegnungen hat FC St. Margarethen/Kn. das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Trotz der Niederlage fiel FSC Pöls in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. Wo bei Pöls der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 25 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FSC Pöls alles andere als positiv. Pöls hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

St. Margarethen tritt am kommenden Samstag bei SC Pürcher St.Peter-Freienstein an, FSC Pöls empfängt am selben Tag SV St. Lorenzen/Kn.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Die erste Halbzeit war eine sehr souveräne Vorstellung unserer Mannschaft, die Führung hätte höher ausfallen müssen. Nach dem 2:0 kurz nach Wiederbeginn haben wir leider das Fussballspielen eingestellt. Aber die Mannschaft ist zur Zeit sehr gefestigt und ließ trotz des Anschlusstreffers nichts mehr anbrennen. Jetzt kommen die zwei Auswärtsspiele gegen die beiden besten Mannschaften der Liga auf uns zu. Da werden wir sehen, inwieweit wir diese noch ärgern können."

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – FSC Pöls, 2:1 (1:0)

78 Friedrich Altreiter 2:1

52 Florian Wechselberger 2:0

10 Hubert Bichler 1:0

