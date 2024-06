Atus Niklasdorf dominiert FC St. Margarethen/Kn. mit 4:1

Details Montag, 10. Juni 2024 11:24

In der 26. Runde der Unterliga Nord B trafen Atus Niklasdorf und der FC St. Margarethen bei Knittelfeld aufeinander. In einem spannenden Spiel vor heimischem Publikum konnte Atus Niklasdorf einen klaren 4:1-Sieg erringen. Bereits zur Halbzeit führte das Heimteam mit 2:0 und ließ den Gästen kaum Chancen. Trotz eines Ehrentreffers für die Gäste in der zweiten Halbzeit dominierte Niklasdorf das Geschehen auf dem Platz.

Frühe Führung für Niklasdorf

Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten beider Teams, ohne dass es in den ersten Minuten zu nennenswerten Aktionen kam. Erst in der 12. Minute ergab sich die erste gute Chance für Atus Niklasdorf, aber der Torwart der Gäste war auf dem Posten und verhinderte den frühen Rückstand. In der 23. Minute war es dann soweit: Kevin Briza verwandelte einen Elfmeter sicher ins rechte Eck und brachte die Heimischen mit 1:0 in Führung.

In der 33. Minute konnte Niklasdorf die Führung ausbauen. Simon Gaulhofer lief nach einem guten Pass in die Tiefe allein auf das Tor zu und überlistete den Torwart der Gäste zum 2:0. Trotz der hohen Intensität der Partie blieb Niklasdorf die spielbestimmende Mannschaft und konnte mit einem verdienten 2:0 in die Halbzeitpause gehen.

Überlegene zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen, allerdings verschlechterte sich das Wetter zusehends. In der 52. Minute gelang Luca Streitmayer ein weiteres Tor für Niklasdorf, nachdem ein Eigentor der Gäste zunächst für Verwirrung sorgte. Streitmayer war auch in der 58. Minute wieder zur Stelle und erhöhte nach einem perfekten Stanglpass von Rudolph auf 4:0, was einer Vorentscheidung gleichkam.

Die Gäste aus St. Margarethen gaben sich jedoch nicht geschlagen und erarbeiteten sich in der 71. Minute einen Treffer durch Florian Wechselberger. Trotz dieses Ehrentreffers blieb Niklasdorf die überlegene Mannschaft und ließ in den letzten Minuten nichts mehr anbrennen. Der FC St. Margarethen konnte die Überhand nicht nutzen, und die Heimischen spielten den Sieg souverän nach Hause.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Im Gegensatz zu Niklasdorf waren wir in diesem Spiel einfach nicht gierig genug, um diese Saison noch den 3. Platz zu erreichen.

Jetzt heißt es gut zu regenerieren und dann freuen wir uns auf die neue Saison."

Aufstellungen:

ATUS Raika Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christopher Springhetti, Matthias Mock (K), Moritz Suta - Gerd Herwig Hofmann, Simon Gaulhofer, Philipp Rudolph, Benjamin Ponsold, Kevin Briza, Lukas Kraschitzer - Marco Pigneter

Ersatzspieler: Luca Streitmayer, Luka Mihajlovic, Lukas Fellegger, Stefan Scherer, Florian Gutmann, Dave Ramskogler

Trainer: Franz Wolfgruber

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Johannes Berghofer - Manuel Herk, Thomas Bichler, Mario Freitag, Thomas Kargl - Lukas Weber (K), Michael Steinberger, Maximilian Kammersberger, Hubert Bichler - Florian Wechselberger, Johannes Hopf

Ersatzspieler: Christoph Lenger, Markus Prendler, Tobias Bauer, Simon Weitenthaler, Matthias Hopf, Florian Enzinger

Trainer: Mag. (FH) Christoph Bergmayer

Unterliga Nord B: Niklasdorf : St. Margarethen - 4:1 (2:0)

71 Florian Wechselberger 4:1

58 Luca Streitmayer 4:0

52 Luca Streitmayer 3:0

33 Simon Gaulhofer 2:0

23 Kevin Briza 1:0

