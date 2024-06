TSV Neumarkt feiert klaren Derbysieg gegen in SV Oberwölz

Details Sonntag, 09. Juni 2024 22:53

Der TSV Neumarkt hat im Derby gegen den SV Oberwölz einen starken 4:0-Sieg eingefahren. Neumarkt konnte bereits in der ersten Halbzeit in Führung gehen und baute den Vorsprung im Verlauf des Spiels weiter aus. Die Tore von Rene Stummer, Daniel Meier und Raphael Pichler sowie ein Eigentor von Lukas Brunner besiegelten das Schicksal der Heimmannschaft.

Frühe Dominanz von Neumarkt

In der 11. Minute hatte Neumarkt die erste große Chance, als ein Kopfball von Kaiser an die Querlatte prallte. Oberwölz konnte dem Druck der Gäste wenig entgegensetzen und so war es nur eine Frage der Zeit, bis das erste Tor fiel.

In der 30. Minute war es dann soweit: Rene Stummer erzielte das 1:0 für Neumarkt und brachte seine Mannschaft in Führung. Nur zwei Minuten später wurde Neumarkt ein Elfmeter zugesprochen, den sie jedoch nicht verwandeln konnten. Trotzdem blieb Neumarkt weiterhin die dominierende Kraft auf dem Spielfeld.

Der Starkregen, der ab der 41. Minute einsetzte, machte die Bedingungen schwieriger, aber Neumarkt ließ sich davon nicht beirren. Oberwölz hatte kurz vor der Halbzeit seine erste gefährliche Aktion, konnte diese jedoch nicht in ein Tor ummünzen.

Neumarkt erhöht den Druck

In der zweiten Halbzeit setzte Neumarkt seine druckvolle Spielweise fort. Ein Eigentor von Lukas Brunner in der 51. Minute erhöhte den Vorsprung der Gäste auf 2:0. Wenige Minuten später, in der 57. Minute, konnte Daniel Meier nach einer hervorragenden Vorlage von Felix Ferner das 3:0 erzielen. Oberwölz fand weiterhin keinen Weg durch die starke Verteidigung der Gäste und blieb ohne nennenswerte Torchancen.

Neumarkt hätte den Vorsprung noch weiter ausbauen können, traf in der 69. Minute Kaiser doch erneut die Querlatte. Kurz danach, in der 72. Minute, verfehlte ein Schuss von Rene Stummer knapp das Tor.

Erst in der 89. Minute hatte Oberwölz seine erste richtige Torchance, die jedoch vom Neumarkter Torwart Paulitsch souverän gehalten wurde. Die letzten Minuten des Spiels gehörten wieder den Gästen. In der 90. Minute setzte Raphael Pichler den Schlusspunkt und erzielte das 4:0.

Stimme zum Spiel:

Georg Harding (Trainer Neumarkt): "Das war heute ein Derby, das von Neumarkt bestimmt wurde! Auch die Höhe des Sieges geht aufgrund der Chance absolut in Ordnung! Die drei Punkte zum Saisonabschluss tun natürlich sehr gut. Jetzt geht es aber erst einmal in die Sommerpause, wo wir uns alle regenerieren werden."

Aufstellungen:

Oberwölz: Markus Kainer, Lukas Reiter, Florian Napetschnig, Thomas Rößler, Florian Kogler, Manfred Merl, Thomas Heit (K), Lukas Brunner, Felix Mayerdorfer, Alexander Jaros, Lukas Löcker

Ersatzspieler: Philipp Lintschinger, Luca Sackl, Daniel Miedl-Rissner, Andreas Geißler, Jonathan Sturm, Manuel Schlojer

Trainer: Robert Eichmann

TSV Raiffeisen Neumarkt: Stephan Andreas Paulitsch - Benjamin Maier, Dominik Gittersberger, Rene Stummer, Drazen Bradaric - Daniel Meier (K), Thomas Huber, Xaver Kaiser, Zalan Adam Miko, Andreas Reiter - Felix Ferner

Ersatzspieler: Elias Auer, Lukas Steinbrugger, David Macheiner, Raphael Pichler

Trainer: Georg Harding

Unterliga Nord B: Oberwölz : Neumarkt - 0:4 (0:1)

92 Raphael Pichler 0:4

57 Daniel Meier 0:3

51 Eigentor durch Lukas Brunner 0:2

30 Rene Stummer 0:1

