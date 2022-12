Oberes Feistritztal: "So viele Punkte machen wie möglich!"

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 14:41

Der FC Oberes Feistritztal beendete die Hinrunde in der Unterliga Ost auf dem neunten Tabellenplatz. 16 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Feistritztalern wohl ganz zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Roland Wurm, mit dem sportlichen Leiter des neu gegründeten Vereins. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte führt.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Roland Wurm: "Mit der Punkte-Ausbeute sind wir nicht zufrieden, da waren auch zwei bis drei richtig schlechte Spiele dabei. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden, die Fusion der drei Vereine hat hervorragend funktioniert und die Zusammenarbeit zwischen Spielern, Trainern und Vorstand ist wirklich gut und sehr professionell."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Roland Wurm: "Den einen Höhepunkt hat es für mich nicht gegeben. Es war im Sommer eine so große Veränderung, wo es im Vorfeld sehr viele 'gescheite Leute' gegeben hat und dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert, ist für uns Höhepunkt genug."

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Roland Wurm: "Wir hatten jetzt am Samstag unsere große Weihnachtsfeier. Seit Anfang Dezember gibt es einen Trainingsplan. Es ist ein Mix zwischen Heimprogramm und Trainings auf Kunstrasen."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch die Hinrunde verändert?

Roland Wurm: "Nein, es hat sich nichts verändert. Wir wollen so viele Punkte wie möglich machen, weiter zusammen wachsen und vermehrt junge Talente aus der eigenen Nachwuchsschmiede einbauen. Eine klare Vorgabe gibt es seitens Vorstand nicht."

LIGAPORTAL: Wird es Veränderungen im Kader geben?

Roland Wurm: "Ja, wir werden doch ein paar Veränderungen vornehmen. Wir werden den Kader auf jeden Fall verjüngen. Genaueres kann und will ich erst sagen, wenn alles unter Dach und Fach ist."

LIGAPORTAL: Verfolgen bzw. haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Roland Wurm: "Natürlich habe ich mir Spiele angesehen. Ich wünsche Lionel Messi mit seinen Argentiniern den Weltmeister-Titel."