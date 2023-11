SU Straden peilt nach hervorragendem Herbstmeistertitel im Frühjahr die "Kür" an

Details Donnerstag, 16. November 2023 20:20

Spitzenreiter SU Straden stürmte in der steirischen Unterliga Süd zur Winterkrone, ließ sich seit Spieltag drei vom "Tabellenthron" nicht mehr verdrängen und blickt nun, im Nachgang, auf herausragende Zahlen in dieser ersten Saisonhälfte zurück... Vier Zähler Vorsprung nimmt das Team von Erfolgstrainer Klaus Fuchs damit über den Jahreswechsel mit in die zweite Saison-Halbzeit, welche beginnend Mitte März mit einem Gastspiel in St. Peter/O. eingeläutet wird. Grund genug, um stellvertretend durch Sektionsleiter Patrick Scherr zum Ende des Kalenderjahres frohen Mutes zu resümieren...

Grund zum Jubeln gab es in der ersten Saisonhälfte jede Menge - Straden schwebte quasi permanent auf der Erfolgswelle... Stürmte spielstark zum Herbstmeistertitel und giert auf eine Fortsetzung 2024...

Beeindruckende Bilanz - Punkteschnitt 2,31!

30 Punkte aus 13 Spielen, mit 40 zu 15 Treffern das mit Abstand beste Torverhältnis, obendrein fungiert nur eine einzige Pleite als kleiner Wermutstropfen in einem nahezu makellosen Herbstdurchgang - was ein "Flow", in den sich das junge Team, heimisch im "Apfelstadion" in Wieden, da über Monate gegroovt hat - und vollends verdient vom "Platz der Sonne" lacht. Als erste Verfolger verweilen mit Gemeinde-Nachbar Deutsch Goritz, der in einem spannungsgeladenen Derby zum Kehraus mit 1:0 niedergerungen hatte, und Titel-Aspirant Bad Radkersburg, welcher bis hierhin als einziger "Spielverderber" fungierte und den Herbstmeister nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 in die Knie zwang, zwei "Kaliber" in "Lauerstellung"...

Herbstdurchgang mit "anderem Gesicht" als noch im Vorjahr

In der Vorsaison hatte Straden nach einem "Horror-Herbst" mit Abstiegssorgen zu hadern, ehe man sich nach der Winterpause aufbäumte und im Tabellen-Mittelfeld "einen Namens machte"... Ganz anders die Performance heuer, weiß auch Sektionsleiter Patrick Scherr: "Nachdem wir uns in der letzten Saison mit einer erfolgreichen Phase von den Abstiegsplätzen ins sichere Mittelfeld spielen konnten und am Ende Platz 8 erreichten, war eine Zielsetzung vor dieser Saison natürlich schwierig zu formulieren. Mit der Tatsache, dass wir uns nun die Winterkrone aufsetzen dürfen, war sogesehen zum Saisonstart nicht zu rechnen und ist ein Produkt aus vielerlei Faktoren. Einer davon ist natürlich Trainer Klaus Fuchs, der in punkto Einstellung und Motivation, aber auch Taktik und Disziplin die richtigen Knöpfe bedient hat. Und natürlich auch die Mannschaft, welche diese Tugenden über weite Strecken der Hinrunde auf den Platz brachte. Die Mannschaft spielte sich zudem mit starken Einzelleistungen, aber vor allem durch ihr hervorragendes Kollektiv und den Teamspirit in einen Flow und konnte dadurch auch so manche enge Kiste für sich entscheiden. Somit stehen nach Beendigung der Herbstsaison 30 Punkte aus 9 Siegen, 3 Unentschieden und einer (vermeidbaren) Niederlage zu Buche."

Mit "bestmöglicher Leistung" begierig ins Frühjahr gehen

Wenn auch das Leder nun für einige Monate ruht, ehe die Testspiele ihren Anfang nehmen, richtet sich der Fokus bereits jetzt auf die bevorstehenden Pflichtspiel-Aufgaben im zweiten Abschnitt der Saison: "Mit dieser Ausbeute sind die Erwartungen an die Mannschaft natürlich nicht gerade gesunken. Doch auch innerhalb des Teams ist die Erwartungshaltung, der Hunger und die Vorfreude auf die Rückrunde riesig. Doch die Konkurrenz schläft nicht und besteht nicht nur aus einer Mannschaft. Denn ob Deutsch Goritz, Bad Radkersburg, oder Halbenrain, um nur die ersten drei Verfolger zu nennen, die Gegner werden es der SU Straden schwer machen. Das Ziel kann und muss daher sein jeden Gegner und jedes Spiel ernst zu nehmen und die bestmögliche Leistung abzurufen. Dann ist vieles bzw. alles möglich."

Fotocredit: SU Straden Facebook

