Remis-Retter: Klobasa trifft zur Punkteteilung

Das Spiel zwischen Dietersdorfer USV Loipersdorf und Tus St. Peter/O. endete 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. St. Peter/O. hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 7:1 durchgesetzt.

300 Besucher sahen ein Spiel mit wenig Chancen

In einer passablen Begegnung, die allerdings mit Tormöglichkeiten geizte brachte Jernej Kocar sein Team auf die vermeintliche Siegerstraße. Nach einem unintelligenten Foul eines Gästeabwehrspielers kam es zum Freistoß. Nach Ausführung desselben stand der DUSV-Torschütze mutterseelenalleine am langen Pfosten und haute den Ball ins Netz (34.). Zur Pause behielt DUSV Loipersdorf die Nase knapp vorn, die Führung war auch verdient, da St. Peter bis dato nicht richtig im Spiel war.

Im zweiten Durchgang änderte sich das Blatt, das Auswärtsteam wurde stärker und gewann die Oberhand. Meistens war aber vor der Strafraumgrenze Endstation, Torchancen waren Mangelware. In der 80. Minute schaffte es Alex Kanalas vom DUSV nicht, den Ball alleinstehend vor dem Keeper über die Linie zu befördern. Der selbe Spieler hatte in der 89. Minute noch eine ganz dicke Möglichkeit vor den Beinen, vernebelte auch diese und brachte somit den Gästen eine Kontermöglichkeit, die Tilen Klobasa kurz vor dem Spielende perfekt abschloss und für den Ausgleich sorgte (90.).

Jetzt warfen die St. Peterer noch einmal alles nach vor und hatten in der Nachspielzeit (92. und 93.) noch zwei Top-Chancen. Das Ziel wurde verfehlt, so stand es am Ende zwischen Loipersdorf und Tus St. Peter/O. pari.

So stehts um die Teams

Nach einer tollen Saison steht Dietersdorfer USV Loipersdorf, kurz vor deren Abschluss, mit 45 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Der Gastgeber kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Ein Punkt reichte St. Peter/O, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 39 Punkten stehen die Gäste auf Platz vier. Offensiv konnte Tus St. Peter/O. in der Unterliga Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 57 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der letzte Dreier liegt für St. Peter/O. bereits drei Spiele zurück.

DUSV Loipersdorf tritt am kommenden Samstag bei TUS St. Stefan im Rosental an, Tus St. Peter/O. empfängt am selben Tag SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen.

Stimmen zum Spiel:

Ferdinand Liendl, Obmann DUSV Loipersdorf:

"Wir waren in der ersten Hälfte stärker, sind verdient in Führung gegangen. In Hälfte zwei waren die Gegner besser, Chancen waren dennoch Mangelware, so geht das Unentschieden in Ordnung. Die Meisterschaft bleibt spannend. Seit den letzten drei Runden ist bei uns eine Aufstiegsstimmung entstanden, wenn wir im nächsten Jahr in der Oberliga spielen, haben wir alle kein Problem."

Thomas Hack, Trainer St. Peter/Ottersbach:

"Der Auswärtspunkt war mehr als verdient."

Unterliga Süd: Dietersdorfer USV Loipersdorf – Tus St. Peter/O, 1:1 (1:0)

90 Tilen Klobasa 1:1

34 Jernej Kocar 1:0

Aufstellungen:

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer , MA, Felix Donner, Alex Kanalas, Adam Jakupovic, Marco Kuntaric, Stefan Ortauf, Jernej Kocar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, DI Andreas Siegl (K), Manuel Holler

Ersatzspieler: Johannes Weiß, Marcel Kern, Kevin Janisch, Marcel Holler, Peter Flechel

St. Peter/O.: Alen Grusovnik, Michael Neuhold, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Manuel Prisching, Sebastian Riedl, Mario Pavec, Patrick Krobath, Daniel Hirnschall, Tilen Klobasa

Ersatzspieler: Markus Hödl, Michael Haring, Martin Neubauer, Lorenz Konrad

by ReD

