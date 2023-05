Torspektakel: Pfeifer macht gegen Siebing den Unterschied aus

Details Sonntag, 28. Mai 2023 20:47

Die beiden Aufsteiger SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen und USV Siebing lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Siebing eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte SV Sinabelkirchen nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Martin Pfeifer war das Maß aller Dinge

Bereits in Minute 3 hätte es zum ersten mal im Kasten klingeln müssen - Aleksander Kramberger traf aber nur die Stange. Besser machte es Martin Pfeifer, der mit seinem Doppelpack die Heimmannschaft in eine komfortable Position brachte (8./28.). Siebing ließ sich aber nicht unerkriegen - Aleksander Kramberger verkürzte für das Tabellenschlusslicht später in der 36. Minute auf 1:2. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Pfeifer seinen dritten Treffer nachlegte (42.). Mit der Führung für SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen ging es in die Halbzeitpause.

Ziemlich ausgeglichen, Pfeifer macht hier bis jetzt einfach den Unterschied aus. SVS, Ticker-Reporter

Mit dem 4:1 von David Mondovics für SV Sinabelkirchen war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Nejc Brusar beförderte das Leder via Elfmeter zum 2:4 von Siebing über die Linie (64.). Die Schlussphase wurde noch einmal richtig hektisch - zuerst wurde Brusar für zwei Fouls binnen einer Minute mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. In Minute 96 korrigierte Kramberger das Endergebnis auf 4:3 - auch er traf vom Elfmeterpunkt. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es USV Siebing nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen - die drei Punkte blieben in Sinabelkirchen.

So stehts um die Teams

Das Konto von SV Sinabelkirchen zählt mittlerweile 44 Punkte. Damit steht SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Mit beeindruckenden 67 Treffern stellt SV Sinabelkirchen den besten Angriff der Unterliga Süd. Die letzten Resultate von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nun musste sich Siebing schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei den Gästen etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte USV Siebing.

Am nächsten Samstag reist SV Sinabelkirchen zu Tus St. Peter/O, zeitgleich empfängt Siebing Tus Raiffeisen Paldau.

Stimmen zum Spiel:

Werner Ostermann, Trainer Sinabelkirchen:

"Wir hätten es uns einfacher machen können. Wenn man 4:1 führt, sollte eigentlich nichts mehr passieren."

USV Siebing auf Facebook:

"Wie schon in den letzten Begegnungen wurden wir quasi durch den “SV Martin Pfeifer” erledigt. Hattrick in Halbzeit eins und immer die richtige Antwort parat, so präsentierten sich die effizienten Gastgeber wie gewohnt. Mehr drin gewesen und teils mit guten Abschnitten - das kennen wir schon gut in dieser Saison…. Nun gehts ins Finale. Zwei Partien (Paldau zuhause und Feldbach auswärts) stehen noch an!"

Unterliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – USV Siebing, 4:3 (3:1)

96 Aleksander Kramberger 4:3

64 Nejc Brusar 4:2

56 David Mondovics 4:1

42 Martin Pfeifer 3:1

36 Aleksander Kramberger 2:1

28 Martin Pfeifer 2:0

8 Martin Pfeifer 1:0

Startaufstellungen:

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Oliver Graßmugg, David Mondovics - Stefan Feiertag (K), Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, Christopher Ober, Manuel Ertl, Andreas Mild - Martin Pfeifer

Ersatzspieler: Fabio Juri, Angelo Skof, Georg Maier, Nino Juri, Georg Rabl

Siebing: Fabian Simon - Gregor Hebar, Michael Simon - Mak Karabegovic, Christian Fauland (K), Gregor Politsch, Nejc Brusar, Marco Mayer, Christoph Hainisch - Ales Garmut, Aleksander Kramberger

Ersatzspieler: Simon Pachernegg, Manuel Posavec

