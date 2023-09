Doppelpack von Vujicic ebnet den Weg und lässt Deutsch Goritz jubeln

Details Montag, 18. September 2023 12:07

Am vergangenen Sonntag trafen der USV Raiffeisen Hof und der USV Deutsch Goritz aufeinander, und die Gäste aus Deutsch Goritz gingen als verdiente Sieger vom Platz. Das Spiel fand im St.Puxa - Sportanlage Hof vor einer enthusiastischen Kulisse von 200 Besuchern statt.

Doppeltorschütze Djordje Vujicic

Nach 45 Minuten war alles entschieden

Bereits in der 8. Minute brachte Christoph Fink die Gäste in Führung, als er einen präzisen Pass im Strafraum verwandelte und das 0:1 erzielte. Der USV Hof hatte Schwierigkeiten, sich gegen die starke Offensive der Deutsch Goritz-Elf zu behaupten, und dies zeigte sich erneut in der 21. Minute, als Djordje Vujicic das 0:2 erzielte. Deutsch Goritz dominierte weiterhin das Spiel und erhöhte in der 45. Minute durch Djordje Vujicic auf 0:3.

In der zweiten Halbzeit kämpfte USV Hof hart, um wieder ins Spiel zu finden. Ihr Bemühen zahlte sich in der 60. Minute aus, als Endrit Dvorani den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte. Trotzdem reichte es nicht aus, um das Blatt zu wenden, und Deutsch Goritz verteidigte ihren Vorsprung erfolgreich bis zum Schlusspfiff.

Deutsch Goritz hat erst einmal verloren

Mit diesem Sieg konnte Deutsch Goritz ihre erfolgreiche Saisonbilanz weiter ausbauen. Bislang haben sie vier Siege, ein Remis und nur eine Niederlage verbucht. Dieser Sieg katapultierte Deutsch Goritz auf den zweiten Tabellenplatz, während USV Raiffeisen Hof auf den sechsten Tabellenplatz abrutschte.

Die Fans beider Teams können sich auf die nächsten Spiele freuen. Am kommenden Freitag wird USV Hof zu SVU Immo Company Halbenrain reisen, während Deutsch Goritz gleichzeitig die Reserve von FC Gleisdorf 09 empfangen wird. Die Liga verspricht weiterhin spannende Begegnungen und interessante Entwicklungen in den kommenden Spieltagen.

Stimme zum Spiel:

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft den Matchplan sehr gut umgesetzt und wir haben richtig guten Fußball gespielt. Anfang der zweiten Hälfte hatten wir die Möglichkeit das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Bis auf das Gegentor haben wir trotzdem sehr wenig zugelassen und schlussendlich auch verdient gewonnen."

Unterliga Süd: USV Raiffeisen Hof – USV Deutsch Goritz, 1:3 (0:3)

60 Endrit Dvorani 1:3

45 Djordje Vujicic 0:3

21 Djordje Vujicic 0:2

8 Christoph Fink 0:1

Aufstellungen:

Hof SU: Johannes Graf, Fabian Halvax (K), Alen Klobasa, Zak Pucko, Nico Seidl, Jan Husar, Rok Ribic, Ales Kalamar, Kevin Poredos, Matej Vok, Raphael Posch



Ersatzspieler: Damjan Lebar, Lukas Puntigam, Mathis Frühwirth, Endrit Dvorani, Sebastian Graf, Michael Frankl



Trainer: Dominik Kovacic

Deutsch Goritz: Nino Irgolic - Daniel Maitz, Fabian Hirtl, Sandi Ceh, Patrick Zirngast (K) - Valentin Fortmüller, Stres Nejc, Dejan Radakovic, Julian Puntigam - Djordje Vujicic, Christoph Fink



Ersatzspieler: Christoph Haas, Marcel Bauer, Stefan Wagner, Alexander Stefan Cukman, Jonas Gutmann-Perner, Sebastian Wolf



Trainer: Michael Rucker

by René Dretnik

Foto: USV Deutsch Goritz

