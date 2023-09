Starker Auftritt: TUS St. Stefan/R. rückt auf Platz sieben vor

Details Samstag, 16. September 2023 23:28

Mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck ging es für SVU Immo Company Halbenrain vom Auswärtsmatch bei TUS St. Stefan im Rosental in Richtung Heimat. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte TUS St. Stefan/R. den maximalen Ertrag.

Halbenrain ging vor 200 Besuchern in Führung

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging SV Halbenrain durch Tilen Pungarsek in der 31. Minute in Führung. Nach einem Konter traf er zum 0:1. Den Freudenjubel des Gasts machte Marcel Suppan zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (33.). Nach einer schön herausgespielten Aktion zog er aus der Winchester-Ecke ab und es klingelte im Kasten. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Emil Novi stellte die Weichen für St. Stefan/R. auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Ein tiefer Ball - eine Flanke und der Stürmer war mit dem Kopf zur Stelle. Kurz danach hatten die Hausherren Glück - die Gäste aus Halbenrain trafen nur die Stange. Was wäre wohl geschehen, wenn dieser Ball im Tor gelandet wäre?

Klaus Trummer traf mit einer Weitschuss-Bombe

In der 86. Minute feuerte Klaus Trummer eine Rakete aus 20 Metern ab und besorgte das 3:1 für die Gastgeber. Kurz vor Schluss traf Lorenz Schutte für TUS St. Stefan im Rosental (94.). Nach einem Zwickerduell mit Torhüter Saso Balazic drückte er die Kugel über die Linie. Am Schluss fuhr TUS St. Stefan/R. gegen SVU Immo Company Halbenrain auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Nach dem errungenen Dreier hat TUS St. Stefan im Rosental Position sieben der Unterliga Süd inne. Die Offensivabteilung von TUS St. Stefan/R. funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 20-mal zu. In dieser Saison sammelte St. Stefan/R. bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Wie geht es mit den Teams weiter - wie steht es um die Teams?

SV Halbenrain holte auswärts bisher nur einen Zähler. Wann bekommt SV Halbenrain die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen TUS St. Stefan im Rosental gerät SVU Immo Company Halbenrain immer weiter in die Bredouille. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SVU Immo Company Halbenrain liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 17 Gegentreffer fing. Die bisherige Saisonbilanz von SV Halbenrain bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Nächster Prüfstein für TUS St. Stefan/R. ist auf gegnerischer Anlage FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg (Samstag, 18:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SVU Immo Company Halbenrain mit USV Raiffeisen Hof.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer St. Stefan im Rosental:

"Die Partie war lange ausgeglichen. Unter Strich haben wir aber auf 90 Minuten gesehen, gegen einen sehr guten Gegner verdient gewonnen. Das Ergebnis ist zwar zu hoch, der Sieg geht aber in Ordnung."

Unterliga Süd: TUS St. Stefan im Rosental – SVU Immo Company Halbenrain, 4:1 (1:1)

94 Lorenz Schutte 4:1

86 Klaus Trummer 3:1

55 Emil Novi 2:1

33 Marcel Suppan 1:1

31 Tilen Pungarsek 0:1

TUS St. Stefan/R.: Matthias Oliver Saria - David Harb (K), Johannes Abraham Nagl, Andreas Zirkl, Daniel Stefan Pischinger - Daniel Hirschmann, Klaus Trummer, Elias Neubauer, Marcel Suppan - Emil Novi, Lorenz Schutte



Ersatzspieler: Christian Simon, Elias Wurzinger, Moritz Pein, Stefan Puffer, Philipp Scherr, Simon Nagl



Trainer: Tobias Fritsch

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Mitja Lovenjak, Jernej Varga, Manuel Macher, Andreas List - Michael Rodler, Tine Celec, Timotej Lorber, Alexander Komatz (K) - Kristian Kraus, Tilen Pungarsek



Ersatzspieler: Simon Taschner , BEd, Sebastian Pot, Fabian Vieregg, Philipp Böheim



Trainer: Elmar Messerer

by René Dretnik

Symbolfoto: Harald Dostal

