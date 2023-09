Ausgerechnet gegen Feldbach beendet SV Sinabelkirchen die Negativserie

Details Samstag, 23. September 2023 16:31

Nichts zu holen gab es für SV bestpoint Feldbach bei SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:1. Die Experten wiesen SV Feldbach vor dem Match gegen SV Sinabelkirchen die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Sinabelkirchen ging nach zwei Minuten in Führung

Kaum war das Spiel angepfiffen, geriet der Titelaspirant Feldbach bereits in Rückstand, als Andreas Mild das schnelle 1:0 für SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen erzielte. Nach einem Eckball stand er am langen Eck völlig frei und schob die Kugel locker ein. In Minute 28 fasste sich Stefan Feiertag ein Herz und zog aus der Distanz ab - der Ball passte genau - und es stand 2:0 für Sinabelkirchen. Mit der Führung für SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen ging es in die Halbzeitpause.

Gleich nach dem Wiederanpfiff vergaben die Auswärtigen eine Top-Chance und auch die Heimischen brachten bei zwei Möglichkeiten den Ball nicht über die Linie. So dauerte es bis zur Nachspielzeit, ehe den Gästen der Anschlusstreffer gelang. Das einzige Tor für Feldbach erzielte Tomislav Kemfelja in der 95. Minute. Obwohl SV Sinabelkirchen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Feldbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

So stehts um die Teams und so geht es mit den Teams weiter

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Sinabelkirchen hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zwölften Platz. In dieser Saison sammelte SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen. SV Sinabelkirchen beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Feldbach holte auswärts bisher nur drei Zähler. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz vier zurück. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV bestpoint Feldbach. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SV Feldbach nur sechs Zähler.

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) bei TUS St. Stefan im Rosental vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Feldbach Tus St. Peter/O.

Stimme zum Spiel:

Werner Ostermann, Trainer Sinabelkirchen:

"Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben das Spiel bestimmt. Somit geht der Sieg mehr als in Ordnung. Die Einstellung war spitze, wir sind super aufgetreten."

Christoph Ranftl, sportlicher Leiter Feldbach:

"Sinabelkirchen hat sich von Anfang an sehr ins Zeug gehaut und mit absoluter Leidenschaft gespielt. Wir konnten die gute Stimmung vom Sieg über Bad Radkersburg leider nicht mitnehmen und haben verdient verloren. Auch wenn der Ausgleich in der 94. Minute regelkonform war und die Abseits Entscheidung falsch. Jetzt gilt es den Fokus auf nächste Woche zu legen, an unseren Stärken und Schwächen zu arbeiten, um am nächsten Wochenende wieder voll zu Punkten!"

Unterliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – SV bestpoint Feldbach, 2:1 (2:0)

93 Tomislav Kemfelja 2:1

28 Stefan Feiertag 2:0

2 Andreas Mild 1:0

Aufstellungen:

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Martin Krizmanic, Stefan Feiertag (K), Oliver Graßmugg, Dominik Müller - Fabio Riedler, Mihai Lucian Ilas, David Mondovics, Matthias Samuel Pfeifer, Andreas Mild - Martin Pfeifer



Ersatzspieler: Fabio Juri, Christopher Ober, Manuel Ertl, Branimir Ramljak, Georg Maier, Georg Rabl



Trainer: Hannes Friess

SV bestpoint Feldbach: Simon Sommer - Kevin Kleinlercher, Daniel Himmler, Niklas Rohrbacher, Michael Berger, Raphael Mayr - Gerald Nutz, Marcel Bez, Szabolcs Andrejek, Heiko Rieger - Erwin Imsirovic (K)



Ersatzspieler: Laurin Jaunegg, Justin Kleinlercher, Michael Hacker, Luka Hari, Tomislav Kemfelja, Nico Baranja



Trainer: Michael Zisser

by René Dretnik

