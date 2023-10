Straden vs. Deutsch Goritz: DAS geografische und tabellarische Nachbarschaftsduell um den "Tabellenthron"

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 19:47

Was ein "Kracher", quasi als würdiger "Vorgeschmack" aufs Österreichs womöglich finalen Schritt auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 im Heim-"Galopp" gegen Belgien um 20:45 Uhr (Ligaportal-Liveticker), wenn in der steirischen Unterliga Süd an Spieltag 10 das "ultimative" Derby- und Spitzenspiel-Spektakel zwischen Tabellenführer SU Bund Straden und Verfolger USV Deutsch Goritz im Apfelstadion über die Bühne geht (ab 18:45 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Beide Teams zum Saison-"Startschuss" ja in einem ungeheuren "Flow" befindlich, werden die Nachbargemeinden - sowohl in geografischer als auch tabellarischer Hinsicht - am "Zenit" des Tableaus durch lediglich einen Zähler getrennt. Geleitet wird dieser "Hit" an Freitag, dem "13.", von Landesliga-Unparteiische Julian Edlinger, dem Thomas Ofner und Peter Bürscher assistieren. Damit zur Vorschau!

Derby-Kracher + Spitzenspiel-"Blockbuster" = Zuschauermagnet

Was sich in jüngster Vergangenheit ob eines beiderseitigen Erfolgslaufes angebahnt hatte, kam nicht von ungefähr, entspricht sogleich an diesem Freitagabend der sportlichen Ausgangslage: Dem Derby-"Showdown", immerwährenden "Zuschauermagneten" und ULS-Topspiel wird mit dem darin inbegriffenen, direkten Duell um die Tabellenführung nochmals eine Extraportion Würze und Brisanz zuteil.

Straden und Deutsch Goritz zum Saison-Start heuer in gewissem Weise das "Maß aller Dinge", haben sich mit 23 bzw. 22 Zählern am Punktekonto zum "Best of the Rest" (Klöch 18, St. Stefan und Halbenrain 16, etc.) zumindest temporär "Respektabstand" verschafft und rittern nun um die "Pole-Position" für die finalen "Hürden" zum Kehraus des Herbstdurchganges im Kalenderjahr 2023 auf dem Weg zum - wenn auch "unbedeutenden" - Herbstmeistertitel.

Die Fuchs-Elf wahrt bisweilen ja bekanntlich ihren "Nimbus der Unbesiegbarkeit", lancierte aus neun Saisonspielen stattliche sieben Vollerfolge bei zugleich zwei Remis, zelebrierte darunter auch krachende Kantersiege gegen die Zweitvertretung aus Fürstenfeld (6:0) oder in der Fremde bei Liga-Neuling Wolfsberg (7:0). Mit gemischten Gefühlen, respektive dem "Nachtrauern" zweier verloren gegangener Punkte, verließ man infolge des Spitzenspieles gegen Klöch in der Vorwoche das Kunstrasen-Geläuf, vermochte man trotz klaren Chancen-Überhangs nicht über 1:1 hinauszukommen.

Konträr dazu, das Team von Michael Rucker, ehemaliger Leistungsträger des USV Deutsch Goritz, ja in Höchstform befindlich, kassierte man die bis dato einzige Saison-Pleite im Zuge des vierten Spieltages beim im Vorfeld der Saison als Titelmitstreiter gehandelten SV Feldbach (herbe 1:6-"Klatsche"), legte seither aber eine Fabel-Serie von fünf "Dreier" en suite hin, hat sich bis auf einen Zähler an den Derby-Kontrahenten herangepirscht, quasi "warm geschossen" und pocht auf das Prolongieren dieses "Siegeszuges".

"Historischer Vergleich" und letzter Direktvergleich pro Straden - "Rachegelüste" auf der Gäste-Seite

Mag man Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen, überwiegen die positive Resultate des nunmehrigen Leaders aus Straden, der 15 der 25 Paarungen für sich entschied, bei zugleich sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen (71:42 Tore). Obendrein das letzte Kräftevermessen zum Ende der Vorsaison, als sich die Hausherren ja in einen wahren "Rausch" spielten und nach dürftiger Herbst-Saison "wiedererstarkt" zurückkamen, eine deutliche Sprache sprechend, wurde Deutsch Goritz gar mit 7:0 (!) deklassiert. Damit aus dem Blickpunkt der Gäste jedenfalls noch eine "Rechnung offen" mit dem in doppelter Hinsicht "nahegelegenen" Kontrahenten.

Insgesamt und überhaupt beide Mannschaften einen merklich verbesserten Saison-Auftakt hinlegend als noch in der Vorsaison, lag Straden zum selben Zeitpunkt in der abgelaufenen Spielzeit noch auf dem vorletzten Zwischenrang mit mageren sieben Zählern am Konto (Schnitt 0,78 Pkt./Spiel), simultan dazu Deutsch Goritz im Tableau-Mittelfeld mit 13 erspielten Punkten (Schnitt 1,44 Pkt./Spiel) auffindbar gewesen. Punkteschnitt heuer: 2,56 kontra 2,44!

Unbändiger Siegeswille hüben wie drüben

DG-Cheftrainer Michael Rucker hatte ja bereits infolge des 4:0-Heimerfolges über Schlusslicht Wolfsberg anklingen lassen, dem Liga-Gipfeltreffen vorfreudig entgegenzusehen: "Gratulation an meine Mannschaft, die Woche für Woche ihr Bestes abruft. Jetzt freuen wir uns natürlich auf das Spitzenspiel gegen unseren Nachbarn aus Straden."

Gleichermaßen gespannt und voller Euphorie lässt man aus dem heimischen "Lager" Töne der freudige Erwartungshaltung laut werden: "Derbys gegen den USV Deutsch Goritz sind immer etwas Besonderes und ein großer Publikumsmagnet. Die aktuelle Form und Tabellensituation beider Teams, SU BUND Straden Tabellenführer mit 23 Punkten und der USV Deutsch Goritz mit 22 Zählern nur einen Punkt dahinter auf Platz zwei, bringt zusätzliche Brisanz und Spannung in dieses Duell. Die Mannschaft rund um Trainer Klaus Fuchs wird sich natürlich bestmöglich auf dieses Spitzenspiel vorbereiten. Aus meiner Sicht wird es ein schweres Spiel für uns werden, das den Jungs vollen Einsatz abverlangen wird. Wenn jeder einzelne Kicker jedoch seine Qualität auf den Platz bringt, bin ich von einem Heimsieg überzeugt", schildert Sektionsleiter Patrick Scherr die Ausgangslage im Vorfeld.

In diesem Sinne: Lasset die Spiele beginnen!

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.