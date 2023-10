Aus 1:2 mach 3:2 - Ceh trifft per Elfmeter und tütet den Sieg für Deutsch Goritz ein

Details Montag, 23. Oktober 2023 18:31

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen Deutsch Goritz und SV ALAS Sturm Klöch an diesem elften Spieltag. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Der USV Deutsch Goritz setzt sich von Verfolger Klöch ab und bleibt dem Tabellenprimus Straden auf den Fersen

Deutsch Goritz versuchte zu spielen - Klöch konterte

Die Hausherren waren von Beginn an die aktivere Mannschaft - Klöch hatte die Taktik auf Konterspiel ausgelegt. Mitten in einer Drangphase der Deutsch Goritzer eroberten die Klöcher den Ball und schalteten schnell um. Ein langer Ball gelangte zu Marko Slogar - er legte quer auf Robert Osterc und der Klöcher traf zum 0:1 (12.) Die Hausherren spielten aber munter weiter und ließen sich ob des Rückstandes nicht unterkriegen. Stefan Wagner beförderte das Leder zum 1:1 von USV Deutsch Goritz in die Maschen (28.). Auch dieser Treffer fand seinen Ursprung in einem Konter - diesmal aber auf der anderen Seite.

32. Minute - Konter von Klöch - und es klingelte erneut im Kasten. Aljaz Horvat war zur Stelle und markierte das 2:1 von SV Sturm Klöch. Noch in der ersten Halbzeit errang Deutsch Goritz den Ausgleich (45.). Kurz vor dem Pausenpfiff fasste sich Daniel Maitz ein Herz und zog aus der Distanz ab. Neuer Spielstand: 2:2 Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

René Pösendorfer verhinderte Schlimmeres

Auch im zweiten Durchgang war die Partie sehr spannend. Deutsch Goritz versuchte wiederum Chancen zu kreiren und Klöch lauerte auf Fehler der Heimischen. Zwei Großchancen der Hausherren wurden von René Pösendorfer bravourös pariert - so sah eigentlich alles nach einem Unentschieden aus. In Minute 80 wendete sich das Blatt - Nejc Stres wurde im Strafraum gefoult - und der Unparteische gab sofort Elfmeter. Sandi Ceh trat an, traf und brachte USV Deutsch Goritz nach 80 Minuten die 3:2-Führung. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Deutsch Goritz SV ALAS Sturm Klöch 3:2.

USV Deutsch Goritz knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der Gastgeber acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Deutsch Goritz, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die gute Bilanz von SV Sturm Klöch hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher sechs Siege, drei Remis und zwei Niederlagen.

USV Deutsch Goritz setzte sich mit diesem Sieg von SV ALAS Sturm Klöch ab und nimmt nun mit 25 Punkten den zweiten Rang ein, während SV Sturm Klöch weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft Deutsch Goritz auf SVU Immo Company Halbenrain, SV ALAS Sturm Klöch spielt tags zuvor gegen TUS St. Stefan im Rosental.

Stimme zum Spiel:

Michael Rucker, Trainer Deutsch Goritz:

"Großes Lob an meine Mannschaft die Woche für Woche ihr Maximum abruft und sich zu einer geschlossenen Einheit entwickelt hat. Es war wieder spielerisch ein sehr gutes Spiel von uns. Das Spiel war beim 2:2 auf Messers schneide. Aufgrund der spielerischen Überlegenheit geht der Sieg für uns jedoch in Ordnung."

Unterliga Süd: USV Deutsch Goritz – SV ALAS Sturm Klöch, 3:2 (2:2)

80 Sandi Ceh 3:2

45 Daniel Maitz 2:2

32 Aljaz Horvat 1:2

28 Stefan Wagner 1:1

12 Robert Osterc 0:1

Deutsch Goritz: Nino Irgolic - Daniel Maitz, Fabian Hirtl, Sandi Ceh, Patrick Zirngast (K) - Valentin Fortmüller, Stefan Wagner, Stres Nejc, Dejan Radakovic - Djordje Vujicic, Christoph Fink



Ersatzspieler: Christoph Haas, Marcel Bauer, Sebastian Wolf, Alexander Stefan Cukman, Jonas Gutmann-Perner, Midhet Redzic



Trainer: Michael Rucker

SV ALAS Sturm Klöch: Rene Pösendorfer - Rok Kotnik, Blaz Pazin, Mario Cetina, Aljaz Horvat - Damir Bogovic´, Tomislav Havojic, Josip Stignjedec, Denis Barbic (K) - Robert Osterc, Marko Slogar



Ersatzspieler: Tobias Steger, Sadik Aganovic, Bruno Maximilian Klimbacher, Sebastian Wohlkinger



Trainer: BSc Luka Pintaric

