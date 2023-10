FC Bad Radkersburg dank Comeback-Qualitäten siegreich im Hit bei Leader SU Straden

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 07:00

Am Samstagabend kam es auf dem Kunstrasen-Geläuf im Apfelstadion Wieden abermals zu einem Schlagerspiel der Unterliga Süd, als sich Tabellenführer SU Bund Straden mit dem Verfolger FC Bad Radkersburg maß. Die Hausherren gingen noch ungeschlagen in diesen Hit und lagen dank Treffer von Lukman und Paulitsch auch lange Zeit mutmaßlich komfortabel in Front, ehe der Gast innert sieben Minuten drei Treffer markierte und so den "Bock umzustoßen" vermochte - 2:3.

Lukman einziger Torschütze in Durchgang eins

Die Hausherren legten ambitioniert und zielstrebig los, lancierten mit viel Dynamik und Spielwitz ein optisches Plus auf dem Feld, welches kurz vor dem Seitenwechsel durch den Führungstreffer von Tadej Lukman in Zählbares umgemünzt wurde (38.) - 1:0 nach 45 Minuten.

Straden mit dem 2:0, dann Trendumkehr innert sieben Minuten

Nach dem Seitenwechsel prompt die Schlagzahl beiderseits nach oben schnellend, ließen Lukman und Winkler (47./49.) auf heimischer Seite gute Möglichkeiten aus, während gegenüber ein Avdic-Kopfball nach perfektem Luftstand das lange Eck verfehlte (51.).

Wenig später sollte dann aber das 2:0 folgen: Nach einem Eckball von rechts stand Marco Paulitisch am Fünfer goldrichtig - der mit aufgerückte Defensiv-Rückhalt vollstreckte souverän (54.). Damit schien Straden das "Heft des Handelns" endgültig auf seine Seite gezogen zu haben, doch bewies der Gast Comeback-Qualitäten und schlug innert sieben Minuten dreifach zu...

Topscorer Edin Avdic leitete die Trendwende mit einem Kopfball ins linke Eck ein (70.), Dejan Benkic (71.) scorte gegen seinen Ex-Klub hernach gleichermaßen wie Tadej Flisar (77.). Erstgenannter stocherte das Spielgerät nach einem Tempoantritt über rechts beim zunächst abgewehrten Schuss über die Linie, ehe kurz darauf Letzterer das Spielgerät aus spitzem Winkel ins lange Eck bugsierte, nachdem dem eröffnenden Flankenball eine ungewollte Kopfballverlängerung vorausging - 2:3.

Straden zum Kehraus nochmals um eine "Rückmeldung" bemüht, doch blieb hier wie dort noch jeweils eine Großchance vor fast leerem Tor liegen, sodass der Gastspielerfolg bestehen blieb und das Rennen um den Herbstmeistertitel wohl am letzten Spieltag vor der Winterpause entschieden wird.

Zahlen & Fakten

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SU Straden 29 Zähler zu Buche. SU Straden baut Fabel-Serie der Herbstsaison nicht aus und kassiert im letzten Heimspiel vor der Winterpause die erste Saisonniederlage.

Bei FC Bad Radkersburg präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Nach zwölf absolvierten Spielen stockte Radkersburg sein Punktekonto bereits auf 24 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Acht Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste. Mit vier Siegen in Folge ist FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach SU Straden stellt FC Bad Radkersburg mit 38 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Freitag tritt SU Straden bei SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen an, während Radkersburg zwei Tage später USV Deutsch Goritz im Spitzenspiel empfängt.

Unterliga Süd: SU Straden – FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg, 2:3 (1:0)

77 Tadej Flisar 2:3

71 Dejan Benkic 2:2

70 Edin Avdic 2:1

54 Marco Paulitsch 2:0

38 Tadej Lukman 1:0

