Dreifacher Pavec: Für Gleisdorf II geht's nach unten

Details Montag, 23. Oktober 2023 18:26

Die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 blieb gegen Tus St. Peter/O. chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. St. Peter/O. löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Man of the match war Mario Pavec mit drei Toren.

St. Peter führte von Anfang an Regie

Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando und ließen keine Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen. Vor den Augen der 238 Zuschauer stellte Luka Lamac das 1:0 für den Gastgeber sicher (32.). Er verwertete einen Handselfmeter. Gleisdorf II schwächte sich schon früh, als Luca Ioan Cadar mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (35.). Er zog an der Strafraumgrenze die Notbremse - den daraus resultierenden Freistoß versenkte Mario Pavec im Gehäuse (37.). Mit der Führung für St. Peter/O. ging es in die Kabine.

Im zweiten Spielabschnitt gleichten sich die Mannschaften - zumindenstens was die Anzahl der Spieler am Feld betraf - wieder aus. Für Patrick Krobath von Tus St. Peter/O. war die Partie in der 60. Minute vorzeitig beendet - er sah wegen Torraub die rote Karte. Geholfen hat es den Gästen aber wenig, denn die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Pavec schnürte einen Doppelpack (75./86.), sodass St. Peter/O. fortan mit 4:0 führte. Letztlich feierte Tus St. Peter/O. gegen FC Gleisdorf 09 II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Sieg über Gleisdorf II, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt St. Peter/O. von Höherem träumen. Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Tus St. Peter/O. Durch den klaren Erfolg über FC Gleisdorf 09 II ist St. Peter/O. weiter im Aufwind.

Mario Pavec schlug dreimal zu

Gleisdorf II schießt zuwenig Tore

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Gleisdorf II weiter im Schlamassel. Insbesondere an vorderster Front kommt FC Gleisdorf 09 II nicht zur Entfaltung, sodass nur 13 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Gleisdorf II alles andere als positiv. Für FC Gleisdorf 09 II sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Nächster Prüfstein für Tus St. Peter/O. ist die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK (Sonntag, 10:30 Uhr). Gleisdorf II misst sich am selben Tag mit Tus Raiffeisen Paldau (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer St. Peter:

"folgt..

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – FC Gleisdorf 09 II, 4:0 (2:0)

86 Mario Pavec 4:0

75 Mario Pavec 3:0

37 Mario Pavec 2:0

32 Luka Lamac 1:0

St. Peter/O.: Michael Heibl, Michael Neuhold, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Stas Dobaj, Christoph Oliver Heritsch, Sebastian Riedl, Mario Pavec, Patrick Krobath, Daniel Hirnschall



Ersatzspieler: Alen Grusovnik, Markus Hödl, Mitja Mauko, Michael Haring, Alexander Wolfgang Fuchs, Lorenz Konrad



Trainer: Thomas Hack

Gleisdorf 09: Georg Gradwohl - Luca Ioan Cadar, Michael Wiltschnig, Diego Deutschmann, Sombat Spieß, Patrick-Cristian Pletoianu - Lukas Zaff (K), Benedikt Huber, Rafael Erwin Jäger - Benjamin Spreitzhofer, Roland Cakaj



Ersatzspieler: Christoph Weissenbacher, Fabian Terihay, Bleart Shala, Christopher Tomaschitz, Jakob Rosenberger, Florian Zöhrer



Trainer: Markus Deutschmann

