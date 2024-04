Torreiches Spektakel: Bad Radkersburg triumphiert über Paldau trotz Unterzahl

Details Samstag, 13. April 2024 19:43

In einem wahren Torfestival, das mehr Treffer aufwies als ein Sack voller Fußballschuhe in einer Rabattaktion, kreuzten Tus Raiffeisen Paldau und der FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg die Klingen. Doch während die Gäste ihre Tore wie Sonderangebote verteilten, blieb Paldau eher in der Abteilung für leere Regale zurück.

Vier Treffer in den ersten 30 Minuten

Schon in den Anfangsminuten zeigte sich, dass die Spieler von FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg nicht nur beim Shoppen, sondern auch auf dem Rasen ein gutes Auge für Schnäppchen haben. Dejan Benkic eröffnete das Treibjagd-Torfeuerwerk mit einem Schuss, der so präzise war wie die Suche nach dem letzten Paar reduzierter Turnschuhe in Größe 42.

Und als ob das nicht genug gewesen wäre, setzte Tadej Flisar noch einen drauf und schoss das zweite Tor, als hätte er die letzte Kaffeemaschine im Black-Friday-Sale erwischt. Allerdings war nicht alles eitel Wonne - Alen Katan sah binnen einer Minute Gelb und Gelb-Rot und musste seine Kickschuhe ausziehen und das Feld verlassen. Edin Avdic ließ sich von der Schnäppchenjagd-Stimmung anstecken und schnappte sich gleich zwei Tore hintereinander, als wären sie die letzten im Ausverkauf.

Tadej Flisar und Edin Avdic mit dem Doppelpack

Aber auch eine rote Karte konnte die Shopping-Superstars nicht aufhalten. Trotz der Unterzahl hielt der FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg weiterhin das Spielfeld fest im Griff und ließ Paldau kaum eine Chance zum Durchatmen. Flisar legte sogar noch einen Treffer nach, als wäre es ein Last-Minute-Deal, den man einfach nicht ablehnen konnte.

Erst kurz vor Schluss gelang es Paldau, aus der Kassenschlange auszubrechen und einen Ehrentreffer zu erzielen. Doch an diesem Tag war der Sieg von Bad Radkersburg so sicher wie das Tragen von Flip-Flops im Sommer.

Trotz der Niederlage bleibt Paldau mit leeren Taschen zurück, während der FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg mit vollen Einkaufswagen nach Hause fährt. Und wer weiß, vielleicht gibt es beim nächsten Spiel wieder ein paar unwiderstehliche Angebote auf dem Rasen! Und eine Frage bleibt am Ende noch offen: Was wäre wohl gewesen wenn die Gäste mit elf Mann fertig gespielt hätten?

Stimme zum Spiel:

Gerald Gollmann, Sektionsleiter Bad Radkersburg:

"Das war eine tolle mannschaftliche Leistung mit schön herausgespielten Toren. Nachdem der Frühjahrsstart ein wenig holprig war, sind wir jetzt in einem richtigen Flow. Besondere Freude bereitet mir die Tatsache, dass sich unsere einheimischen Spieler so toll entwickeln."

Unterliga Süd: Tus Raiffeisen Paldau – FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg, 1:5 (0:4)

90 Manuel Hutter 1:5

63 Tadej Flisar 0:5

28 Edin Avdic 0:4

20 Edin Avdic 0:3

18 Tadej Flisar 0:2

8 Dejan Benkic 0:1

Aufstellungen:

TUS Raiffeisen Paldau: Mario Neumeister - Lukas Fabian Temmel, Edin Selimovic, Heiko Luis Hirschmann, Sebastian Josef Cucek, Sandro Bartelt - Kevin Stangl, Philipp Schipek (K), Jan Friesinger - Vid Kovacec, Manuel Hutter



Ersatzspieler: Thomas Gutmann, Kevin Walch, Karl-Moritz Zotter, Fabian Markus Grasmug, Bernhard Sundl, Nino Mernik



Trainer: Johannes Posch

FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg: Matjaz Kuzma - Anej Meznaric, Tine Tramte, Maximilian Frühwirth, Elias Zenz - Jernej Trstenjak, Andrej Dugolin (K), Tadej Flisar, Alen Katan - Dejan Benkic, Edin Avdic



Ersatzspieler: Andrej Fajfar, Tjaz Polajzer, Philipp Kniewallner, Robin Mass, Markus Resnik, Zan Bucek



Trainer: Rok Marinic

by René Dretnik

Foto: FC Bad Radkersburg

