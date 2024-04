Duell der Torgranaten: Pavec schlägt Pfeifer mit 5:2

Details Samstag, 13. April 2024 09:04

Zwischen Tus St. Peter/O. und SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen kam es zu einem Fußballspektakel, das die Gemüter erhitzte und die Herzen höherschlagen ließ. In diesem Duell der Torgranaten standen Mario Pavec und Martin Pfeifer im Rampenlicht, bereit, ihre Teams zum Sieg zu führen. Doch wer würde am Ende die Nase vorn haben und als strahlender Sieger vom Platz gehen?

Sieben Tore in einem Spiel - das sieht man nicht alle Tage

In einem Spiel, das so heiß war wie eine frisch gebackene Pizza, zeigte Mario Pavec, dass er heute nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor dem Tor ein wahres Genie ist. Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur zehn Minuten (das ist schneller als der Lieferservice einer Pizzeria!) brachte er den Tus St. Peter/O. in eine komfortable Position. Das 4:0 war dann schon fast so vorhersehbar wie der nächste Pizzabelag auf unserer Lieblingspizza - natürlich Pavec! Einmal, zweimal, dreimal und dann noch einmal - er schien unaufhaltsam zu sein! Doch ein Unglück kommt selten allein - kurz vor der Halbzeitpause verletzte sich Sinabelkirchen-Goalie David Neuhold so schwer, dass er ausgewechselt werden musste.

Mario Pavec war on fire

Aber auch Martin Pfeifer von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen wollte seinen Anteil am Spektakel haben und schoss gleich zweimal ins Netz, als wäre er ein Profi-Kanonenkugel-Schütze auf einem Jahrmarkt. Doch Pavec ließ sich nicht lumpen und krönte seinen Auftritt mit einem weiteren Tor, als ob er sagen wollte: "Hier, nehmt noch eins, damit ihr auch was zum Mitnehmen habt!"

Am Ende jubelte der Tus St. Peter/O. über einen verdienten Sieg, der so überzeugend war, dass sogar die Schiedsrichter vergaßen, ihre Pfeifen zu benutzen - wahrscheinlich waren sie zu beschäftigt damit, sich die Tore von Pavec anzuschauen!

Während St. Peter/O. am kommenden Freitag SV ALAS Sturm Klöch empfängt, bekommt es SV Sinabelkirchen am selben Tag mit Tus Raiffeisen Paldau zu tun.

Stimme zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer St. Peter/Ottersbach:

"Die Heimserie geht weiter. Wir wünschen David Neuhold alles Gute und ein schnelle Genesung

Unterliga Süd: Tus St. Peter/O. – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 5:2 (4:0)

58 Mario Pavec 5:2

56 Martin Pfeifer 4:2

46 Martin Pfeifer 4:1

29 Mario Pavec 4:0

25 Mario Pavec 3:0

19 Mario Pavec 2:0

15 Mario Pavec 1:0

Aufstellungen:

St. Peter/O.: Michael Heibl, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Christoph Oliver Heritsch, David Kurzweil, Mario Pavec, Mitja Mauko, Daniel Hirnschall, Alexander Wolfgang Fuchs, Tilen Klobasa, Christoph Bracun



Ersatzspieler: Alen Grusovnik, Luka Lamac, Markus Hödl, Michael Haring



Trainer: Thomas Hack

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Neuhold - Filip Kos, Oliver Graßmugg, Christopher Ober, Dominik Müller - Ziga Slavicek, Fabio Riedler, Matthias Samuel Pfeifer, Andreas Mild (K) - Martin Pfeifer, Georg Rabl



Ersatzspieler: Fabio Juri, Alexander Erwin Hofbauer, David Mondovics, Gabriel Miron, Georg Maier, Nino Juri



Trainer: Wolfgang Hopfer

by René Dretnik

Foto: TUS St. Peter

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.