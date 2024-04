SU Straden bleibt mit Heimsieg über Gleisdorf II an Tabellenspitze dran

Details Samstag, 20. April 2024 15:05

Am Freitagabend dominierte der Herbstmeister der Unterliga Süd, die SU Bund Straden, die im Frühjahr vorerst auf Rang drei zurückgefallen ist, das Heimspiel gegen eine junge Zweitvertretung des FC Gleisdorf 09 und siegte vor eigener Kulisse im Apfelstadion verdientermaßen mit 3:0. Unter Neo-Coach Johann Bez bleibt man also ungeschlagen (2S, 1U) und in Schlagdistanz zur Spitze... Das Hinspiel bei Gleisdorf II hatte SU Straden schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Souveräner Heimsieg für den Mit-Titelanwärter

Ein Doppelpack brachte SU Straden in eine komfortable Position: Tobias Mencigar war gleich zweimal zur Stelle (23./26.). Die Hintermannschaft von FC Gleisdorf 09 II ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Der Treffer von Gabriel Tuscher in der 48. Minute beseitigte letzte Restzweifel am Heimerfolg. Letztlich fuhr SU Straden einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Patrick Scherr, Sektionsleiter SU Straden:

"Im Spiel gegen Gleisdorf ll, das aufgrund des zeitgleichen Spiels der Regionalliga-Mannschaft mit einem sehr jungen Aufgebot nach Wieden reiste, konnten wir bereits in den ersten Minuten für Torgefahr sorgen. Nach 20 Minuten hatten wir schon fünf Hochkaräter. Allein Tobias Mencigar hätte schon 3 Tore erzielen können/müssen. Dies tat er dann in der 23. und 26. Minute und stellte somit auf ein hochverdientes 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff stellte der eingewechselte Gabriel Tuscher auf 3:0 und sorgte damit in der 48. Minute für die Vorentscheidung. Die Gäste konnten nur wenige Entlastungsangriffe starten und wurden eigentlich nur zweimal kurz vor dem Schlusspfiff torgefährlich. Wobei sich Thomas Fleischhacker im Eins gegen Eins einmal auszeichnen konnte/musste.

Somit ist der Heimsieg hoch verdient und hätte, wenn wir konsequenter gewesen wären, eigentlich höher ausfallen müssen, dennoch sollte man zufrieden sein und sich vor allem über die wichtigen 3 Punkte freuen."

Statistisches und Ausblick

Das Heimteam hat nach dem souveränen Erfolg über Gleisdorf II weiter die dritte Tabellenposition inne. Bei SU Straden greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 23 Gegentoren stellt SU Straden die beste Defensive der Unterliga Süd. Mit dem Sieg baute SU Straden die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SU Straden elf Siege, vier Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Die Rückrunde verlief für FC Gleisdorf 09 II bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegten die Gäste noch kein einziges Mal. Nun musste sich Gleisdorf II schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Nächster Prüfstein für SU Straden ist die Reserve von Söchau/Fürstenfelder SK (Samstag, 18:00 Uhr). Gleisdorf II misst sich am selben Tag mit USV Deutsch Goritz (19:00 Uhr).

Aufstellungen

SU Bund Straden: Thomas Fleischhacker, Philipp Winkler, Alexander Juri, Thomas Reicht, Tobias Hirtl, Leon Winkler, Michael Reicht, Tadej Lukman, Semir Softic (K), Marco Paulitsch, Tobias Mencigar



Ersatzspieler: Tim Litrop, Johannes Peter Pöllabauer, Gabriel Tuscher, Valdet Ljatifi, Elyas Artjom Afaunov



Trainer: Johann Bez Gleisdorf 09: Marcel Volinz - Fabian Terihay, Michael Wiltschnig, Diego Deutschmann, Nico Maurer - Felix Mießl (K), Christopher Tomaschitz, Benedikt Huber, Rafael Erwin Jäger, Haris Sofic - Roland Cakaj



Ersatzspieler: Lars Marcel Unger, Jan Peter Rodler, Nico Filzmoser, Jakob Rosenberger, Florian Zöhrer, Patrick-Cristian Pletoianu



Trainer: Markus Deutschmann

Unterliga Süd: SU Straden – FC Gleisdorf 09 II, 3:0 (2:0)

48 Gabriel Tuscher 3:0

26 Tobias Mencigar 2:0

23 Tobias Mencigar 1:0

