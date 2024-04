Schwanberg-Coach Grubisic nach dem Sieg gegen St. Veit: "Ich weiß selber nicht, wie das gegangen ist, dass wir gewonnen haben!"

Details Montag, 01. April 2024 09:38

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen Bad Schwanberg und TUS St. Veit am Vogau an diesem 16. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Der SV Bad Schwanberg bleibt zuhause weiter stark und holten im achten Heimspiel den fünften Sieg

Torlose erste Halbzeit

Die Hausherren starteten wie die Feuerwehr. Bereits in der ersten Minute kam Fabian Neuhold zu seiner ersten Chance - die Kugel ging aber knapp drüber. Die Gäste versuchten jetzt das Spiel an sich zu reißen, hatten auch mehr Ballbesitz. Gefährliche Chancen blieben aber Mangelware.

In Minute 19 gingen die Wogen hoch - Elias Veit kam im Strafraum der Auswärtigen zu fallen - die Pfeife des Unparteiischen blieb aber stumm. Die Grubisic-Elf kam noch zu einigen Möglichkeiten - es war aber wie verhext - der Ball wollte nicht ins Tor. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.

Die ersten 45 Minuten sind gespielt. Ein sehr intensives Spiel indem die Heimmannschaft mehr gefährliche Akzente in der Offensive setzen konnte. Die Gäste aus Sankt Veit bleibt die höhere Ballbesitzquote. Phillip Gedl, Ticker-Reporter

In Minute 51 fasste sich Adel Hachoud ein Herz und zirkelte den Ball aus 22 Metern genau ins linke Kreuzeck. stellte Adel Hachoud das 1:0 für SV Bad Schwanberg sicher (51.). Die Gäste setzten jetzt alles daran, den Umschwung herbeizuführen. Schwanberg-Goalie Daniel Kinzer musste einige Male in die Bresche springen und für sein Team die Kastanien aus dem Feuer holen. Am Ende machte lediglich ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und St. Veit/Vogau aus. Die drei Punkte blieben in Bad Schwanberg.

So steht es um die Teams

Der Sieg über TUS MTD St. Veit am Vogau, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Bad Schwanberg von Höherem träumen. SV Bad Schwanberg verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Bad Schwanberg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Bei TUS St. Veit am Vogau präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Der Gast bekleidet mit 29 Zählern Tabellenposition vier. Neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat St. Veit/Vogau derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei TUS MTD St. Veit am Vogau etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte TUS St. Veit am Vogau.

Am Samstag muss SV Bad Schwanberg bei USV Wundara Wies ran, zeitgleich wird St. Veit/Vogau von TuS Groß St. Florian in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

"Ich weiß selber nicht, wie das gegangen ist, das wir gewonnen haben. Wir hatten vier Ausfälle. Die Burschen haben ihre Sache aber sehr gut gemacht. Fantastisch. Daniel Kinzer hat perfekt gehalten und Adel Hachoud hat uns mit einem Traumtor den Sieg beschert."

Unterliga West: SV Bad Schwanberg – TUS MTD St. Veit am Vogau, 1:0 (0:0)

51 Adel Hachoud 1:0

Aufstellungen:

Bad Schwanberg: Daniel Kinzer - Fabian Neuhold, Matevz Struc - Jakov Roguljic, Marcus Prattes, Christian Prattes-Kluge (K), Luka Asanin, Ivan Ibrahimovic - Lukas Koch, Elias Veit, Adel Hachoud



Ersatzspieler: Matic Struc, Sebastian Götschl, Semir Alija, Jonathan Pansi, Nico Ninaus



Trainer: Jerko Grubisic

TUS MTD St. Veit am Vogau: Zan Hrastnik - Filip Pocrnja, Jürgen Götz (K), Stefan Krofitsch - Thomas Zündel, Christian Voit, Rok Horvat, Jan Kristl - Jan Martin Adamer, Dominik Hackinger, Angel Manuel Cano Arias



Ersatzspieler: Oliver-Kevin Neuhold, Val Kmetic, Anze Jeric, Markus Hüttler, Manuel Kargl, Florian Röck



Trainer: Ing. Johann Bartl

