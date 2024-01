Wien United Grasshoppers 05: "Der eine Saisonsieg nicht selbstverständlich."

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 21:22

Wien United Grasshoppers 05 beendete die Hinrunde in der 1. Klasse A auf dem 13. Tabellenplatz. Die Grasshoppers konnten nur fünf Punkte einfahren und sind damit wohl alles andere als zufrieden. LIGAPORTAL sprach nun mit dem Trainer Patrick Schrefel. Wir wollten wissen, was gerade im Verein passiert und ob sich die Saisonziele durch die Hinrunde verändert haben.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Patrick Schrefel: "Mit der Hinrunde bin ich nicht zufrieden. Wir haben uns in jedem Spiel zwar gut geschlagen aber am Ende unter Wert verkauft. Es sind auch im Sommer viele Abgänge und im Laufe des Herbstes viele Verletzungen dazu gekommen, wodurch es in jedem Spiel noch schwieriger wurde und in den letzten Spielen die Luft draußen war."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Patrick Schrefel: "Die Höhepunkte waren einerseits unsere Vorbereitung im Sommer wo wir wirklich gut gearbeitet haben und auch die Spiele gut ausgeschaut haben. Andererseits war unser erster Sieg auswärts gegen Anatolia ein Highlight. Dieser war durch die ganzen Rückschläge auch nicht selbstverständlich."

LIGAPORTAL: Wie sehr genießt du die Winterpause?

Patrick Schrefel: "Sehr. Durch die Aufstockung und den plötzlichen Wintereinbruch ging die Saison dann schon ziemlich lange und jeder ist froh, Pause gehabt zu haben. Aber jeder brennt auch schon wieder auf den Beginn der Vorbereitung und die Meisterschaft."

LIGAPORTAL: Wie hat sich die Mannschaft fit gehalten?

Patrick Schrefel: "Einen Plan gibt es nicht. Ich vertraue meinen Spielern, dass sie sich selbstständig fit halten, um im Frühjahr wieder angreifen zu können."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Patrick Schrefel: "Ja definitiv. Durch die Umstände ist das Ziel jetzt Konstanz und gute Leistungen zu bringen."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Patrick Schrefel: "Sehr wichtig. Dadurch rücken auch die Amateurvereine in den Vordergrund. Dadurch kann man sicher ein paar Menschen mehr zum Fußball bringen. Sowohl in Männer als auch im Frauenfußball."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Meistertitel?

Patrick Schrefel: "Schwer zu sagen. Die ersten 5 sind relativ eng beisammen. Da kann in jedem direkten Duell alles passieren."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit Transfers aus?

Patrick Schrefel: "Wir schauen uns auf jeden Fall um."