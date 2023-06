Tore ohne Unterlass – gleichwohl nur Unentschieden!

Details Montag, 12. Juni 2023 15:22

Im Spiel von Bhf. Favoriten gegen FC Polska gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. FC Polska erwies sich gegen Bhf Fav. als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatte FC Polska einen 3:2-Sieg für sich verbucht.

Gäste überraschen

In der siebten Minute traf der Gast zum ersten Mal ins Schwarze. Für das 2:0 von FC Polska zeichnete Tomasz Zaremba verantwortlich (21.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Last-Minute-Eigentor

Das 1:2 von FC Bhf Favoriten bejubelte Sejid Causevic (54.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Zaremba bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (57.). Mirza Mujkanovic war es, der in der 58. Minute den Ball im Tor von FC Polska unterbrachte. Die komfortable Halbzeitführung von FC Polska hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Stefan Kasmader schoss den Ausgleich in der 70. Spielminute. Dass FC Polska in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Piotr Klimek, der in der 79. Minute zur Stelle war. In der Nachspielzeit lenkte Christian Slowik dann das Leder ins eigene Tor (91.). FC Polska ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Bhf Favoriten noch ein Unentschieden.

Nach einer tollen Saison steht Bhf Fav, kurz vor deren Abschluss, mit 57 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Offensiv konnte der Heimmannschaft in der 1. Klasse A kaum jemand das Wasser reichen, was die 108 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur dreimal gab sich FC Bhf Favoriten bisher geschlagen. 13 Spiele währt nun für Bhf Favoriten die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von fünf Siegen hintereinander auszubauen.

Kurz vor Saisonende steht FC Polska mit 44 Punkten auf Platz fünf. FC Polska befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Während Bhf Fav. am nächsten Samstag (14:00 Uhr) bei S.V. Wienerfeld gastiert, steht für FC Polska zwei Tage vorher der Schlagabtausch bei FC Mariahilf auf der Agenda.

1. Klasse A: FC Bhf Favoriten – FC Polska, 4:4 (0:2)

91 Eigentor durch Christian Slowik 4:4

79 Piotr Klimek 3:4

70 Stefan Kasmader 3:3

58 Mirza Mujkanovic 2:3

57 Tomasz Zaremba 1:3

54 Sejid Causevic 1:2

21 Tomasz Zaremba 0:2

7 Mateusz CiÅ?lak 0:1

