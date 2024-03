Margaretner AC feiert knappen Sieg über FC Mariahilf

Details Sonntag, 03. März 2024 20:07

Ein Tor machte den Unterschied – Margaretner AC siegte mit 2:1 gegen FC Mariahilf. Luft nach oben hatte MAC dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel wurde Mariahilf mit 2:6 abgeschossen. Damit starten die Margaretner wunschgemäß ins Frühjahr. Die sonst unterlegenen Mariahilfer hatten es den Gästen aber nicht leicht gemacht.

Margaretner AC ging durch Udo Farthofer in der 17. Minute in Führung. In der 26. Minute verhinderte die Hintermannschaft der Gäste den Gegentreffer von FC Mariahilf nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. MAC stellte mit dem 2:1 in der 59. Minute die Weichen auf Sieg. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Margaretner AC.

Mit 107 Gegentreffern hat Mariahilf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwölf Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 7,13 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Misere von Mariahilf hält an. Insgesamt kassierte FC Mariahilf nun schon zehn Niederlagen am Stück.

MAC belegt momentan mit 21 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 40:40 ausgeglichen. In dieser Saison sammelte MAC bisher sieben Siege und kassierte acht Niederlagen. Margaretner AC beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Am kommenden Sonntag trifft Mariahilf auf FC Akdenizgücü Wien, MAC spielt tags zuvor gegen SC Wiener Victoria 1b.

Stimme zum Spiel:

Elvir Tabakovic (Sportlicher Leiter MAC): "Wir sind natürlich mit den drei Punkten zufrieden. Wenn man mit einem Sieg in das Frühjahr startet, ist das immer so. Wir hoffen, dass wir nächste Woche nachlegen können. Immer von Spiel zu Spiel schauen."

Aufstellungen:

Mariahilf: Günther Kainer, Krystian Szpiczak, Firat Uludag, Tim Röhrig (K), Zeiad Boulis Tahan, Lukas Weber, Andrej Todorovski, Marko Stipic, Drazen Bratanovic, Bruno Hötsch, Kotaro Yui



Ersatzspieler: Michael Grassl, Martin Zburnik, Moslim Sardari, Raoul Plieseis, Valentin Petzelbauer



Trainer: Jürgen Sladek

Margaretner AC: Hasan Swoboda, Fabio Kainz, Mario Mamic (K), Tuna Tekeli, Udo Farthofer, Sinan Türkmen, Mario Exel, Mahir Akkan, Raycho Dimitrov, Pavel Coroi, Franz Fontana



Ersatzspieler: Giulio Neumeier, Kenan Muminovic, Ivan Edward Scicluna, Dominik Wittich



Trainer: Mag. Dominik Wittich

1. Klasse A: FC Mariahilf – Margaretner AC, 1:2 (1:1)

59 Sinan Tuerkmen 1:2

26 Bruno Hoetsch 1:1

17 Udo Farthofer 0:1