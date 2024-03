13:0! Yellow Star braust über SC Anatolia hinweg

Details Sonntag, 03. März 2024 20:23

Der FC Yellow Star Simmering durfte sich zum Auftakt ins Frühjahr über einen 13:0-Kantersieg beim SC Anatolia freuen. Hielt sich die Überlegenheit vor der Pause hinsichtlich der Tore noch in Grenzen, zerlegten die Gäste die Hausherren nach dem Seitenwechsel nach allen Formen der Kunst. Eine tatsächliche Aussagekraft über die Form der Simmeringer hatte das Ergebnis allerdings nicht.

Gäste halten sich zurück

F.C. Yellow Star Simmering erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Hasan Jusic traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In einer ähnlichen Tonart ging es weiter. Bereits in der 15. Minute erhöhte Rene Mjka den Vorsprung der Gäste. Danach ließen die Mannen von Trainer Anton Zieger aber ein wenig nach. Erst kurz vor dem Seitenwechsel legte F.C. Yellow Star Simmering das 3:0 in Person von Dominik Holzbrecher nach (40.). Das Spiel war zur Pause ergebnistechnisch noch "knapp" spielerisch aber mit deutlichen Vorteilen für die Zieger-Elf.

Yellow Star schießt sich zu Kantersieg

Nach der Pause gab es dann allerdings kein Halten mehr. Ein Tor nach dem anderen erzielten die Gäste. Mit dem 4:0 von Jusic für F.C. Yellow Star Simmering war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Doppelpack für Yellow Star: Nach seinem ersten Tor (58.) markierte Ugur Karaca wenig später seinen zweiten Treffer (61.). Mjka (63.), Karaca (69.) und Jusic (82.) schraubten das Ergebnis weiter auf 9:0 in die Höhe. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Mjka mit den Treffern (87./88./89.) zum 12:0 für F.C. Yellow Star Simmering. Der Stürmer besorgte in der Schlussphase schließlich den 13. Treffer für Yellow Star (90.). Am Ende ließ F.C. Yellow Star Simmering kein gutes Haar an SC Anatolia und gewann außerordentlich hoch.

Am kommenden Sonntag tritt SC Anatolia bei Yozgatspor Wien an, während Yellow Star einen Tag zuvor Wien United 05 empfängt.

Stimme zum Spiel:

Anton Zieger (Trainer Yellow Star): "Sportlich war das heute leider wertlos. Wir hätten sogar noch höher gewinnen müssen."

Aufstellungen:

Anatolia: Fatih Erbakar, Ibrahim Öztürk, Hüseyin Kocakale, Oguz Kocakale, Kerim Ünal, Ramazan Bacak, Anil Kilinc, Enes Ariöz, Emirhan Kotuk, Halit Erkus, Haci Celik (K)



Ersatzspieler: Mahmut Kocakale, Alpay Acar, Emir Baran, Enes Celik



Trainer: Satilmis Kirilmaz

Yellow Star: Aleksandar Shishkov - Paul Clima, Yasin Oguz, Erdal Görüm - Haris Selimovic, Dominik Holzbrecher, Ugur Karaca (K), Halil Serbes, Muhammed Gündüz - Hasan Jusic, Rene Mjka



Ersatzspieler: Basel Ahmed Mohamed Elhady Hassanin, Rene Fröhlich, Alper Serdar, Gabriel Nicola Kurka, Gökhan Atan



Trainer: Anton Zieger

1. Klasse A: SC Anatolia – F.C. Yellow Star Simmering, 0:13 (0:3)

90 Rene Mjka 0:13

89 Rene Mjka 0:12

88 Rene Mjka 0:11

87 Rene Mjka 0:10

82 Hasan Jusic 0:9

69 Ugur Karaca 0:8

63 Rene Mjka 0:7

61 Ugur Karaca 0:6

58 Ugur Karaca 0:5

50 Hasan Jusic 0:4

40 Dominik Holzbrecher 0:3

15 Rene Mjka 0:2

6 Hasan Jusic 0:1