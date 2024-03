Yozgatspor Wien weist Wiener Victoria 1b in die Schranken

Details Montag, 04. März 2024 18:44

Yozgatspor Wien spuckte Wiener Victoria 1b in die Suppe und gewann deutlich mit 3:0. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von SC Wiener Victoria 1b gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Wiener Victoria 1b der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte der Gastgeber einen 3:0-Sieg für sich reklamiert.

Klare Sache

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC Wiener Victoria 1b und Yozgatspor Wien ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem schnellen Doppelpack (69./73.) zum 2:0 schockte Alperen Kececi Wiener Victoria 1b. Mustafa Sahin legte in der 79. Minute zum 3:0 für Yozgatspor Wien nach. Am Schluss siegte Yozgatspor Wien gegen SC Wiener Victoria 1b.

Trotz der Niederlage belegt Wiener Victoria 1b weiterhin den fünften Tabellenplatz. Die gute Bilanz von SC Wiener Victoria 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Wiener Victoria 1b bisher zehn Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Im Aufwind

Nach dem errungenen Dreier hat Yozgatspor Wien Position neun der 1. Klasse A inne. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SC Wiener Victoria 1b ist Yozgatspor Wien weiter im Aufwind.

Wiener Victoria 1b tritt am Samstag, den 09.03.2024, um 16:00 Uhr, bei Margaretner AC an. Einen Tag später (12:00 Uhr) empfängt Yozgatspor Wien SC Anatolia.

Stimme zum Spiel:

Rade Djokic (Trainer Wiener Victoria 1b): "Da gibt es nicht viel zu sagen, wir haben ein Katastrophenspiel gespielt, wir haben den Gegner unterschätzt! Wir hatten viele Verletzte und Kranke, aber das ist kein Grund für ein solches Spiel, wie wir es gespielt haben! ohne Emotionen, ohne Willen und Kampf! Glückwunsch an den Gegner, ein wohlverdienter Sieg! Lasst uns weitermachen, dieses Spiel so schnell wie möglich vergessen und uns auf den nächsten Gegner konzentrieren!"

Aufstellungen:

Wiener Viktoria: Tomy Pejicic (K), Oskar Lucky, Edvin Jevtic, Ioannis Papadopoulos, Dreitonit Loshaj, Philipp Holzer, Clemens John, Mario Moser, Said Nurzad, Faisal Nadiri, Kenan Basagic



Ersatzspieler: Boris Miskovic, Hassan Jusufi, Patrick Schlögl, Valentino Jovanovic



Trainer: Rade Djokic

Yozgatspor Wien: Sinan Kirlangic - Ali Gül, Mehmet Doganay, Alperen Kececi, Ugur Ceylan - Fatih Kirmaz, Ahmet Güllü, Miroslav Stoyanov, Sevki Özdemir (K), Gazi Koctürk - Mustafa Sahin



Ersatzspieler: Turgay Yalcinkaya, Yasin Ayvaz, Hamza Temel



Trainer: Cetin Kilic

1. Klasse A: SC Wiener Victoria 1b – Yozgatspor Wien, 0:3 (0:0)

79 Mustafa Sahin 0:3

73 Alperen Kececi 0:2

69 Alperen Kececi 0:1