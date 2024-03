FC Kurd Wien entscheidet Top-Spiel gegen SV Rojava für sich

Details Montag, 04. März 2024 19:01

Ein Tor machte den Unterschied im Top-Spiel der Runde – FC Kurd Wien siegte mit 1:0 gegen SV Rojava. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte für FC Kurd Wien mit einem 1:1-Teilerfolg geendet. Damit überholt Kurd Rojava in der Tabelle und ist Zweiter.

Das Publikum sieht von Beginn an eine muntere Partie, in der Kurd Vorteile hat. Man sollte insgesamt fünf Mal Aluminium treffen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Kurz vor Ultimo war noch Dahoud Youssef zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von FC Kurd Wien verantwortlich (81.). Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Abdul Satar Abdullah von SV Rojava noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (89.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen FC Kurd Wien und SV Rojava aus.

Mit beeindruckenden 67 Treffern stellt SV Rojava den besten Angriff der 1. Klasse A, jedoch kam dieser gegen FC Kurd Wien nicht voll zum Zug.

Wer FC Kurd Wien besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte der Gast.

Mit diesem Sieg zog FC Kurd Wien an SV Rojava vorbei auf Platz zwei. Die Gastgeber fielen auf die vierte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher elf Siege ein. Während SV Rojava damit nach sechs ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte FC Kurd Wien mit dem elften Sieg und dem dritten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

SV Rojava tritt kommenden Samstag, um 18:00 Uhr, bei FC Eintracht Wien an. Einen Tag später empfängt FC Kurd Wien SC Gradisce.

Stimme zum Spiel:

Mohammed Sharif Majdo (Obmann Kurd): "Wir sind mit dem Sieg natürlich sehr zufrieden. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Rojava hatte im zweiten Durchgang mehr vom Spiel, aber keine richtigen Torchancen."

Aufstellungen:

Rojava: Ahmed Kornasan, Hassan Kenyo, Amin Alhasan, Harout Toma (K), Abdul Satar Abdullah, Ahamd Helw Moathen, Shukri Muhajer, Somar Khaluf, Ayham Ahmo, Isa Abdelrahman, Ali Al Satuf



Ersatzspieler: Zozan Abbas, Zeyad Ali, Avan Murad, Chourach Ahmad, Mamun Abdelkarim Aljarba, Mustafa Muhajer



Trainer: Ahmad Kousa

Kurd Wien: Tschakdar Ali, Zakaria Alhamad al Frih, Mohamed Zetoun (K), Mohammed Hassan, Larbi El Gouadi, Lezkin Ali, Mohammed Osman, Rezan Othman, Mohamed Elhadad, Mohamed Haboush, Matin Hussein



Ersatzspieler: Jahed Ali, Awal Atseku, Rauan Zlfo, Helem Suliman, Dahoud Youssef, Samir Kassoum



Trainer: Tambi Rich

1. Klasse A: SV Rojava – FC Kurd Wien, 0:1 (0:0)

81 Dahoud Youssef 0:1