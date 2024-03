Yellow Star gewinnt Torfestival gegen Wien United

Details Sonntag, 10. März 2024 09:18

F.C. Yellow Star Simmering gewann das Samstagsspiel gegen Wien United 05 mit 5:3. Pflichtgemäß strich Yellow Star gegen Wien United 05 drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit 3:2 zugunsten von F.C. Yellow Star Simmering geendet.

Klare Sache

Dominik Holzbrecher brachte sein Team in der 23. Minute nach vorn. Ugur Karaca schoss die Kugel zum 2:0 für Yellow Star über die Linie (30.). Der dominante Vortrag des Gastgebers im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Entscheidung fällt

Mit dem 3:0 von Karaca für F.C. Yellow Star Simmering war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Mit dem 4:0 durch Hasan Jusic schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Yellow Star einen sicheren Sieger zu haben. Ergin Kongo verkürzte für Wien United 05 später in der 64. Minute auf 1:4. Eine starke Leistung zeigte Aitor Sainz Martinez, der sich mit einem Doppelpack für den Gast beim Trainer empfahl (74./85.). In der Nachspielzeit besserte Holzbrecher seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für F.C. Yellow Star Simmering erzielte. Schlussendlich verbuchte Yellow Star gegen Wien United 05 einen überzeugenden Heimerfolg.

F.C. Yellow Star Simmering muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Dreier sprang Yellow Star auf den achten Platz der 1. Klasse A. F.C. Yellow Star Simmering bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für Yellow Star, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Wann bekommt Wien United 05 die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen F.C. Yellow Star Simmering gerät Wien United 05 immer weiter in die Bredouille. 30:81 – das Torverhältnis von Wien United 05 spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Wien United 05 alles andere als positiv. Wien United 05 wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Yellow Star tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei Penzinger SV an. Einen Tag später empfängt Wien United 05 Yozgatspor Wien.

1. Klasse A: F.C. Yellow Star Simmering – Wien United 05, 5:3 (3:0)

92 Dominik Holzbrecher 5:3

85 Aitor Sainz Martinez 4:3

74 Aitor Sainz Martinez 4:2

64 Ergin Kongo 4:1

55 Hasan Jusic 4:0

46 Ugur Karaca 3:0

30 Ugur Karaca 2:0

23 Dominik Holzbrecher 1:0

Details

