Akdenizgücü Wien zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Details Sonntag, 10. März 2024 19:48

FC Akdenizgücü Wien gewann das Sonntagsspiel gegen FC Mariahilf mit 3:1. Als Favorit rein – als Sieger raus. Akdenizgücü Wie hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel war eine Demonstration der Gäste gewesen, als man die Partie mit 11:1 für sich entschieden hatte.

Doppelschlag kurz vor der Pause

Das Spiel beginnt verhalten. Weder den Gastgebern noch den Gästen gelingt es, echte Törmöglichkeiten herauszuspielen. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte FC Akdenizgücü Wien noch das 1:0 (41.). Sedat Üstün ist in Folge eines Stellungsfehlers in der Defensive von Mariahilf zur Stelle. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Akdenizgücü Wie auf 2:0 (42.) - Seyyid Ekinci macht das Tor. Es waren demnach die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Mariahilf verkürzt zu spät

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die dort weitermachen, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten. FC Akdenizgücü Wien legte in der 58. Minute zum 3:0 nach - ein Konter und Üstün trifft. Kurz vor Ultimo war noch Kotaro Yui zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Mariahilf verantwortlich (84.). Letzten Endes ging Akdenizgücü Wie im Duell mit dem Schlusslicht als Sieger hervor.

FC Mariahilf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als sechs Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Mariahilf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen FC Akdenizgücü Wien gerät man immer weiter in die Bredouille. Insbesondere an vorderster Front liegt bei FC Mariahilf das Problem. Erst 13 Treffer markierte die Heimmannschaft – kein Team der 1. Klasse A ist schlechter.

Trotz des Sieges bleibt Akdenizgücü Wie auf Platz sechs. FC Akdenizgücü Wien weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Akdenizgücü Wie ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mariahilf tritt am Samstag bei SC Wiener Victoria 1b an. FC Akdenizgücü Wien hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 24.03.2024 gegen Wiener Victoria 1b.

Stimme zum Spiel:

Serhat Ekinci (Sportlicher Leiter Akdenizgügü): "Wir haben auf einem Platz gespielt, auf dem man sehr schwer spielen kann. Wir haben souverän und ohne Glanz gewonnen. Wir nehmen die drei Punkte aber genauso mit."

Aufstellungen:

Mariahilf: Max Geromin, Teo Gutmann, Tim Röhrig (K), Milos Nikolic, Lukas Weber, Kotaro Yui, Moslim Sardari, Drazen Bratanovic, Valentin Petzelbauer, Alexander Krach, Bruno Hötsch



Ersatzspieler: Michael Grassl, Said Salim, Raoul Plieseis



Trainer: Jürgen Sladek

Akdenizgücü Wien: Göksal Danyildiz (K), Hasan Günes, Salih Üstün, Tugay Ekinci, Faruk Ekinci, Mustafa Ekinci, Seyyid Ekinci, Sedat Üstün, Nurettin Serdar, Celal Yilmaz, Ümit Avci



Ersatzspieler: Ahmet Uzun, Serhat Ekinci, Gökhan Ekinci, Akif Ekinci



Trainer: Serhat Ekinci

1. Klasse A: FC Mariahilf – FC Akdenizgücü Wien, 1:3 (0:2)

84 Kotaro Yui 1:3

58 Sedat Uestuen 0:3

42 Seyyid Ekinci 0:2

41 Sedat Uestuen 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.