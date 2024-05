Yellow Star feiert Kantersieg über Akdenizgücü Wien

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:46

In einer beeindruckenden Vorstellung setzte sich Yellow Star deutlich mit 6:2 gegen FC Akdenizgücü Wien durch. Das Spiel, das in der 26. Runde der 1. Klasse A (W) stattfand, bot zahlreiche Höhepunkte und Tore. Von Beginn an zeigte Yellow Star eine starke Offensive, die das Ergebnis letztlich in ihre Gunst lenkte.

Früher Vorsprung und schnelle Antwort

Das Spiel begann rasant mit einem frühen Tor von Ugur Karaca, der Yellow Star bereits in der 4. Minute in Führung brachte. Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange, denn FC Akdenizgücü Wien schlug schnell zurück. Gökhan Ekinci erzielte in der 10. Minute den Ausgleich und brachte das Spiel wieder in Balance. Beide Teams zeigten sich in den Anfangsminuten sehr engagiert und setzten auf schnelle Angriffe.

Nach dem Ausgleichstreffer erhöhte Yellow Star den Druck und konnte in der 30. Minute erneut in Führung gehen. Mathias Kellner war der Torschütze, der das 2:1 markierte. Nur vier Minuten später baute Hasan Jusic die Führung weiter aus und brachte sein Team mit einem schönen Treffer zum 3:1 in eine komfortable Position. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause, die beiden Teams Zeit gab, ihre Strategien für die zweite Hälfte zu überdenken.

Die zweite Halbzeit: Ein Tor nach dem anderen

FC Akdenizgücü Wien kam entschlossen aus der Kabine und kämpfte um den Anschluss. Selim Tuna, der in der 65. Minute traf, machte das Spiel mit seinem Tor zum 2:3 wieder spannend. Doch die Hoffnung auf ein Comeback wurde schnell zunichte gemacht, denn Yellow Star antwortete vehement. Rene Mjka, ein Schlüsselspieler für Yellow Star, erzielte in der 77. Minute das 4:2 und nur sieben Minuten später noch das 5:2, wodurch er seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße brachte.

Der Schlusspunkt wurde schließlich in der 87. Minute durch Ali Kayaalp gesetzt, der das halbe Dutzend vollmachte und das Endergebnis auf 6:2 schraubte. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für Yellow Star und beendete alle Hoffnungen von FC Akdenizgücü Wien auf eine mögliche Wende.

Stimmen zum Spiel:

Serhat Ekinci (Trainer Akdenizgücü): "Wir haben dieses Mal leider verdient verloren. Es war eine schwache Leistung der ganzen Mannschaft. Das war heute nicht unser Tag. Aber gut, wir fokussieren uns schon auf die nächste Aufgabe."

Kevin Süss (Sportlicher Leiter Yellow Star): "Endlich mal wieder ein Sieg von der Kampfmannschaft und der Reserve. So startet man gerne ins Wochenende. Die Mannschaftsleistung war grundsätzlich tadellos, Raum für Verbesserungen gibt es jedoch immer. Aber das macht definitiv Lust auf mehr."

Aufstellungen:

Akdenizgücü Wien: Göksal Danyildiz (K), Salih Üstün, Hasan Günes, Tugay Ekinci, Abdullah Ögreten, Faruk Ekinci, Serhat Ekinci, Sedat Üstün, Ümit Avci, Gökhan Ekinci, Akif Ekinci



Ersatzspieler: Selim Tuna, Celal Gürcetin, Enes Simsek, Ahmet Uzun



Trainer: Serhat Ekinci

Yellow Star: Aleksandar Shishkov - Dominik Colic, Yasin Oguz, Erdal Görüm, Haris Selimovic - Ugur Karaca, Gökhan Atan, Birkan Öncül, Rene Mjka (K), Mathias Kellner - Hasan Jusic



Ersatzspieler: Julian Schuster, Muhammed Gündüz, Alper Serdar, Ali Kayaalp



Trainer: Anton Zieger

1. Klasse A: Akdenizgücü Wie : Yellow Star - 2:6 (1:3)

87 Ali Kayaalp 2:6

84 Rene Mjka 2:5

77 Rene Mjka 2:4

65 Selim Tuna 2:3

34 Hasan Jusic 1:3

30 Mathias Kellner 1:2

10 Gökhan Ekinci 1:1

4 Ugur Karaca 0:1

