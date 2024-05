Eintracht Wien feiert Kantersieg über Margaretner AC

Details Sonntag, 26. Mai 2024 12:07

In einer dominanten Vorstellung setzte sich Eintracht Wien mit einem klaren 5:1 gegen Margaretner AC durch. In der 26. Runde der 1. Klasse A zeigten die Gastgeber von Beginn an, wer Herr im Haus ist. Die Torschützen von Eintracht Wien waren Rohollah Hakimi, Markus Sedlacek, Hayri Keske, Mahmoud Shehab und Sayar Babakhel. Für Margaretner AC konnte nur Sinan Türkmen etwas entgegensetzen.

Frühe Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Rohollah Hakimi bereits in der 5. Minute das erste Tor für Eintracht Wien erzielte. Die Gastgeber zeigten sich von der ersten Minute an aggressiv und zielstrebig. Kurz darauf, in der 8. Minute, verdoppelte Markus Sedlacek die Führung mit einem präzisen Schuss. Eintracht Wien ließ nicht locker und baute den Druck weiter auf. In der 15. Minute war es Hayri Keske, der das Netz zum dritten Mal für die Hausherren zum Zappeln brachte. Das Heimteam dominierte das Spielgeschehen, das kurzzeitig durch den Ehrentreffer von Sinan Türkmen für Margaretner AC in der 20. Minute getrübt wurde. Margaretner AC zeigte Ansätze von Widerstand, konnte jedoch die Überlegenheit von Eintracht Wien nicht brechen.

Eintracht Wien setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit setzte Eintracht Wien dort an, wo sie zuvor aufgehört hatten. Mahmoud Shehab erzielte in der 62. Minute das 4:1 und demonstrierte die anhaltende Dominanz der Gastgeber. Das Tor war das Ergebnis einer beeindruckenden Mannschaftsleistung, wobei jeder Spieler zur Stärke des Teams beitrug. Trotz mehrerer Versuche von Margaretner AC, ins Spiel zurückzukommen, blieb Eintracht Wien stabil und effektiv in der Verteidigung. In der letzten Minute des Spiels sorgte Sayar Babakhel mit dem fünften und letzten Tor für Eintracht Wien für den Schlusspunkt. Dieser Treffer in der 90. Minute besiegelte den triumphalen 5:1 Sieg für Eintracht Wien.

Stimme zum Spiel:

Vadi Basar (Trainer Eintracht): "In der Rückrunde weist unsere Mannschaft eine steigende Kurve auf. Wir wussten auch in der Hinrunde schon, dass wir besser sind, aber mussten aufgrund unserer jungen Spieler viel Lehrgeld zahlen. Wir hoffen, diesen Trend in der kommenden Saison fortsetzen zu können. Zum Spiel kann man sagen, dass wir heute verdient gewonnen haben und von der ersten Minute bis zum Ende die bessere Mannschaft am Platz waren, es war eine gute Mannschaftsleistung und stimmt uns positiv für die restlichen Spiele."

Aufstellungen:

FC Eintracht Wien: Alexander Topic, Mahmoud Shehab, Leon Sellner, Salman Amin Faiq, Markus Sedlacek, Hayri Keske, Vadi Basar (K), Kadir Celik, Seif Ghazala, Mohamed El-Shafei, Rohollah Hakimi



Ersatzspieler: Arif Sahin, Mario Radulovic, Emrah Kuloglu, Sayar Babakhel, Onur Özkol



Trainer: Vadi Basar

Margaretner AC: Hasan Swoboda, Ramazan Cete, Fabio Kainz, Mario Mamic (K), Tuna Tekeli, Rene Borowitzka, Sinan Türkmen, Mario Exel, Shpend Llapaj, Franz Fontana, Gregor Schubert



Ersatzspieler: Darko Radovanovic, Philipp Lang, Dominik Wittich, Aleksandar Marinkovic



Trainer: Mag. Dominik Wittich

1. Klasse A: Eintracht Wien : MAC - 5:1 (3:1)

90 Sayar Babakhel 5:1

62 Mahmoud Shehab 4:1

20 Sinan Türkmen 3:1

15 Hayri Keske 3:0

8 Markus Sedlacek 2:0

5 Rohollah Hakimi 1:0

