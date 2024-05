ASK Erlaa Torpedo 03 deklassiert Yozgatspor Wien mit 11:0: "Hoch anrechnen, dass Gegner überhaupt angetreten ist"

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 18:49

In einer einseitigen Begegnung in der 22. Runde der 1. Klasse A (W) lieferten die Spieler von ASK Erlaa Torpedo 03 eine eindrucksvolle Leistung ab und besiegten Yozgatspor Wien mit einem atemberaubenden Endstand von 11:0. Von der ersten Minute an zeigte das Heimteam seine Überlegenheit und ließ dem Gegner keine Chance auf Erholung.

Überwältigender Beginn setzt den Ton

Das Spiel zwischen ASK Erlaa Torpedo 03 und Yozgatspor Wien begann energisch, als das Heimteam direkt von Anpfiff weg den Druck erhöhte. Die Angriffsbemühungen wurden schnell belohnt, was zur überwältigenden Halbzeitführung von 6:0 führte. Die Torschützen, deren Namen im Detail nicht vorliegen, zeigten eine bemerkenswerte Teamleistung, bei der jeder Angriff scheinbar eine neue Bedrohung für Yozgatspor Wien darstellte. Mit einer solchen Führung ging ASK Erlaa Torpedo 03 mit großem Selbstvertrauen in die zweite Halbzeit.

Die zweite Halbzeit: Ein unvermindertes Tempo

Trotz der hohen Führung ließ ASK Erlaa Torpedo 03 nicht nach und setzte die Dominanz in der zweiten Hälfte fort. Das Team nutzte jede Gelegenheit, um die Führung weiter auszubauen und erzielte weitere fünf Tore, was den Endstand auf beeindruckende 11:0 erhöhte. Die Leistung von ASK Erlaa Torpedo 03 war in allen Aspekten des Spiels überlegen, von der Verteidigung bis zum Angriff, wobei das Mittelfeld effektiv in die Offensive eingebunden wurde und die Verteidigung kaum geprüft wurde.

Yozgatspor Wien hingegen hatte während des gesamten Spiels Mühe, sich zu behaupten. Sie konnten kaum nennenswerte Angriffe starten und ihre Verteidigung war ständig unter Druck, was die hohe Anzahl von Gegentoren erklärt. Trotz der Bemühungen, das Spiel zu stabilisieren, konnte Yozgatspor Wien die taktische und technische Überlegenheit von ASK Erlaa Torpedo 03 nicht überwinden.

Der deutliche Sieg von ASK Erlaa Torpedo 03 unterstreicht ihre Ambitionen in der Liga und könnte ein entscheidender Faktor für die Moral und das Selbstvertrauen des Teams für die kommenden Spiele sein. Für Yozgatspor Wien hingegen wird es eine Gelegenheit sein, aus dieser schweren Niederlage zu lernen und möglicherweise strategische Änderungen vorzunehmen, um in zukünftigen Begegnungen besser abschneiden zu können.

Die Zuschauer, die das Spiel live verfolgten, waren Zeugen einer außergewöhnlichen Vorstellung von ASK Erlaa Torpedo 03, die mit diesem Ergebnis ihre Überlegenheit in der Liga klar machten. Das Spiel zeigte, dass Fußball manchmal unberechenbar ist und dass Entschlossenheit und Teamgeist zu beeindruckenden Ergebnissen führen können.

Stimme zum Spiel:

Thomas Hlusicka (Sportlicher Leiter ASK Erlaa Torpedo): "Wir müssen dieses Ergebnis richtig einordnen. Der Gegner hat mit einigen Spielern aus der Reserve spielen müssen, weil viele Spieler gefehlt haben. Man muss es Yozgatspor aber hoch anrechnen, dass sie überhaupt angetreten sind. Insofern freuen wir uns natürlich über die drei Punkte, dürfen das aber nicht überbewerten."

Aufstellungen:

ASK Erlaa Torpedo 03: Alexander Sator, Sanel Alibegovic, Emin Muranovic, Samed Günay, Cafer Cakir (K), Sayed Rohullah Hashemi, Ahmed Hassan, Ahmad Muuse, Sayed Amir Ali Hashemi, Elias Schemel, Paiman Noori



Ersatzspieler: Florian Edlmayer, Abdalle Mohamud, Thomas Kasper, Alexander Hora, Mustafa Abdel-Hamied



Trainer: Thomas Hlusicka

Yozgatspor Wien: Sinan Kirlangic - Mehmet Doganay, Halit Alparslan, Ugur Ceylan - Fatih Kirmaz (K), Okan Gültekin, Gökhan Külekci, Yasin Ayvaz, Emrah Sönmez - Mehmet Ugurhan, Tuncay Ugurhan



Ersatzspieler: Shaib Mihaylov, Nejlet Yalcin, Miroslav Stoyanov, Gökhan Kizilirmak



Trainer: Cetin Kilic

1. Klasse A: ASK Erlaa Torpedo 03 : Yozgatspor Wien - 11:0 (6:0)

90 Cafer Cakir 11:0

86 Ahmad Muuse 10:0

64 Samed Günay 9:0

61 Abdalle Mohamud 8:0

59 Paiman Noori 7:0

43 Paiman Noori 6:0

30 Cafer Cakir 5:0

18 Ahmad Muuse 4:0

10 Ahmed Hassan 3:0

6 Paiman Noori 2:0

2 Ahmad Muuse 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.