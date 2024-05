Pacult trifft und SC Gradisce feiert klaren Sieg über Wien United 05

Details Sonntag, 26. Mai 2024 12:12

Ein Fußballfest erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen von SC Gradisce und Wien United 05, bei dem die Heimmannschaft einen beeindruckenden 5:2-Sieg einfahren konnte. Das Spiel, das in der 26. Runde der 1. Klasse A stattfand, bot von Anfang bis Ende Spannung und zeigte, warum der Fußball so geliebt wird. Mit einer Halbzeitführung von 3:1 legte SC Gradisce den Grundstein für den späteren Erfolg.

Früher Führungstreffer

SC Gradisce legte furios los und erzielte bereits in der 7. Minute den Führungstreffer durch Gabriel Caiman. Dieses frühe Tor gab den Ton an und stachelte die Mannschaft an, weiterhin offensiv zu agieren. Wien United 05 ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete mit einem Ausgleichstreffer in der 26. Minute durch Gesi Hysenji, der die kurzzeitige Verunsicherung in der Abwehr von SC Gradisce ausnutzte.

Die Antwort von SC Gradisce ließ nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten später, in der 33. Minute, brachte Bastian Pacult sein Team erneut in Führung. Dominic Kratochvil baute diese in der 34. Minute weiter aus, indem er nur eine Minute nach dem vorherigen Tor den Ball erneut im Netz unterbrachte. Mit einer komfortablen 3:1-Führung ging SC Gradisce in die Halbzeitpause.

Tore und Dramatik

Wien United 05 kam entschlossen aus der Kabine und konnte in der 51. Minute durch einen Treffer von Adrian Jimenez Mendez auf 3:2 verkürzen. Das Spiel schien wieder offen, doch SC Gradisce behielt die Ruhe und Kontrolle. In der 59. Minute stellte Marwin Mitteregger mit dem 4:2 den alten Abstand wieder her und sorgte damit für Erleichterung bei den Heimfans.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz SC Gradisce, die weiterhin die Spielkontrolle behielten und durch Marco Rauscher in der 85. Minute den Endstand von 5:2 markierten. Dieses Tor war nicht nur die Krönung einer starken Teamleistung, sondern auch ein Moment persönlichen Triumphs für Rauscher selbst.

Stimme zum Spiel:

Helmut Dampier (Sportlicher Leiter Gradisce): "Das war dieses Mal nur eine Pflichterfüllung und spielerisch leider nicht das, was sich der Trainer erhofft hat. Es wäre viel mehr drinnen gewesen, aber es fehlten auch einige Spieler durch Sperren. Gegen Penzing muss mehr kommen, um noch Meister zu werden."

Aufstellungen:

Gradisce: Sascha Eppstein - Muhamad Hamad Fakhouri, Christoph Martin, Dario Bijelic - Andreas Heid, Marwin Mitteregger, Bastian Pacult, Laurenz Hajek - Marco Rauscher (K), Gabriel Caiman, Dominic Kratochvil



Ersatzspieler: Oliver Schwammenschneider, Mattias Hahn, Salah Afify, Furkan Kellerlioglu, Hüseyin Ulucan



Trainer: Maximilian Münzer

Wien United 05: Pablo Ortunez Brettes, Omid Haghanipour, Jan Brem (K), Luis Angel Vera Parada, Aitor Sainz Martinez, Ergin Kongo, Tim Füsser, Adrian Jimenez Mendez, Sinan Ramani, Gesi Hysenji, Rei Hysenji



Ersatzspieler: Carlos Arevalo Alcon, Kosma Terpilowski



Trainer: Patrick Schrefel

1. Klasse A: Gradisce : Wien United 05 - 5:2 (3:1)

85 Marco Rauscher 5:2

59 Marwin Mitteregger 4:2

51 Adrian Jimenez Mendez 3:2

34 Dominic Kratochvil 3:1

33 Bastian Pacult 2:1

26 Gesi Hysenji 1:1

7 Gabriel Caiman 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.