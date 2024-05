SV Rojava dominiert mit 5:1-Sieg gegen Penzinger SV

Details Sonntag, 26. Mai 2024 16:06

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der SV Rojava einen klaren 5:1-Erfolg über Penzinger SV in der 26. Runde der 1. Klasse A. Vor allem Isa Abdelrahman und Ayham Ahmo trugen mit ihren Toren maßgeblich zum Erfolg bei. Der SV Rojava zeigte eine souveräne Leistung und festigte seine Position in der Tabelle.

Anpfiff zu einem torreichen Spiel

Von Beginn an zeigte SV Rojava eine entschlossene Haltung, was bereits in der 24. Minute zum ersten Tor führte. Isa Abdelrahman, der an diesem Tag eine herausragende Form hatte, erzielte das 1:0 und setzte damit früh ein Zeichen. Trotz weiterer Angriffe blieb es bis zur Halbzeit bei diesem knappen Vorsprung.

Ein Feuerwerk an Toren in der zweiten Hälfte

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, mit einem starken SV Rojava. Isa Abdelrahman erwies sich weiterhin als Schlüsselfigur und erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später legte er nach und brachte das 3:0 auf die Anzeigetafel, was die Fans begeisterte. Der Penzinger SV, die bis dahin kaum Chancen kreieren konnten, fanden in der 74. Minute durch Mijo Brdanovic den Anschlusstreffer zum 3:1. Dieser Treffer gab dem Team kurzzeitig Hoffnung auf eine mögliche Wende.

Doch SV Rojava ließ sich nicht beirren und behielt die Kontrolle über das Spiel. Ayham Ahmo, der an diesem Tag ebenfalls in Topform war, trug in den Schlussminuten entscheidend zum Ausbau des Ergebnisses bei. In der 79. Minute traf er zum 4:1, gefolgt von einem weiteren Tor in der 82. Minute, welches den Endstand von 5:1 markierte. Diese beiden schnellen Tore zementierten den überzeugenden Sieg von SV Rojava.

Das Spiel endete schließlich mit einem Stand von 5:1, wobei der Schiedsrichter nach einer dominanten Vorstellung von SV Rojava pünktlich abpfiff. Dieser Sieg demonstriert die Stärke von SV Rojava in der laufenden Saison und stellt ein klares Zeichen an die Konkurrenz dar.

Aufstellungen:

Rojava: Ahmed Kornasan, Hassan Kenyo, Mamun Abdelkarim Aljarba (K), Abdullah Al Psies, Ayham Ahmo, Somar Khaluf, Ali Al Satuf, Chourach Ahmad, Umer Almustafa, Isa Abdelrahman, Shukri Muhajer



Ersatzspieler: Shirin Omar, Bahwez Rasul, Ferhad Ali, Anwar Aljazaa, Ahmad Saadeddin, Menis Kasem



Trainer: Ahmad Kousa

Penzinger SV: Matthias Koppmann - Armin Lehner, Ugljesa Cuso, Ivan Kemec, Michael Rumpold - Istvan Bertok, Mario Jovanoski, Erwin Lehner, Miriton Ujkani (K) - Stamen Manchev, Michael Nowak



Ersatzspieler: Mijo Brdanovic, Fraidun Jakubi, Mario Brdanovic



Trainer: Markus Pinter

1. Klasse A: SV Rojava : Penzinger SV - 5:1 (1:0)

82 Ayham Ahmo 5:1

79 Ayham Ahmo 4:1

74 Mijo Brdanovic 3:1

64 Isa Abdelrahman 3:0

62 Isa Abdelrahman 2:0

24 Isa Abdelrahman 1:0

