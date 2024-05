In 45-minütiger Unterzahl: FC Polska deklassiert Yozgatspor Wien

Details Montag, 27. Mai 2024 22:22

In einer beeindruckenden Vorstellung hat der FC Polska in der 26. Runde der 1. Klasse A Yozgatspor Wien mit einem klaren 6:0 besiegt. Piotr Janicki, der Star des Abends, erzielte einen Hattrick und führte sein Team zu einem unangefochtenen Sieg. Dieser Triumph im Heimspiel verstärkt die Position des FC Polska in der Liga, während Yozgatspor Wien das Spielgeschehen nur selten mitgestalten konnte.

Ein starker Beginn und eine frühe Führung

Schon in der ersten Minute des Spiels wurde klar, dass FC Polska entschlossen war, die volle Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Der Anpfiff war kaum verklungen, als die Gastgeber ihre Angriffsbemühungen starteten. Diese frühe Offensive führte in der 25. Minute zum verdienten 1:0 durch Dominik Urban, der das Tor mit einem präzisen Schuss sicherte. Dieser Treffer gab Polska den notwendigen Rückenwind, und ihre Dominanz auf dem Feld wurde immer deutlicher. In der 32. Minute verdoppelte Jacek Tomasz die Führung mit einem weiteren Treffer, wodurch das Selbstvertrauen der Mannschaft weiter gestärkt wurde.

Trotz Unterzahl nicht aufgehalten

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, sah Miroslaw Bujak die rote Karte und ließ FC Polska mit zehn Spielern zurück. Trotz der numerischen Unterlegenheit ließ sich Polska nicht beirren und startete motiviert in die zweite Hälfte. Das Team zeigte eine beeindruckende Geschlossenheit und den Willen, das Spiel zu dominieren, was schnell Früchte trug. In der 58. Minute erhöhte Piotr Janicki auf 3:0, ein Tor, das die Überlegenheit von Polska unterstrich. Bartosz Wazydrag fügte in der 65. Minute ein weiteres Tor hinzu, was das Ergebnis auf 4:0 schraubte.

Die letzten Minuten des Spiels gehörten ganz Piotr Janicki, der in der 84. Minute und dann erneut in der 87. Minute traf, wodurch er seinen Hattrick vollendete und das Ergebnis auf 6:0 erhöhte.

Stimme zum Spiel:

Nejlet Yalcin (Obmann Yozgatspor Wien): "FC Polska hat wirklich sehr gut gespielt, war sehr kompakt und läuferisch sehr stark. Die Niederlage geht in Ordnung, auch wenn sie am Ende zu hoch ausgefallen ist. Wir hätten das Überzahlspiel besser nutzen müssen."

Aufstellungen:

Polska: Miroslaw Bujak, Sylwester Kukla, Piotr Klimek (K), Sebastian Ksiazek, Bartosz Wazydrąg, Dawid Golec, Adrian Strzepek, Christian Slowik, Dominik Urban, Adrian Mysliwiec, Jacek Tomasz



Ersatzspieler: Mariusz Sztangret, Daniel Ryndak, Kamil Wierzba, Piotr Janicki, Rafael Knapik



Trainer: Leszek Kranski

Yozgatspor Wien: Sinan Kirlangic - Enes Ilhan, Gazi Koctürk - Fatih Kirmaz, Okan Gültekin, Gökhan Külekci, Yasin Ayvaz, Kenan Altintop, Emrah Sönmez, Ergün Külekci (K), Halit Alparslan -



Ersatzspieler: Hakan Cem Türk, Nejlet Yalcin



Trainer: Cetin Kilic

1. Klasse A: FC Polska : Yozgatspor Wien - 6:0 (2:0)

87 Piotr Janicki 6:0

84 Piotr Janicki 5:0

65 Bartosz Wazydrag 4:0

58 Piotr Janicki 3:0

32 Jacek Tomasz 2:0

25 Dominik Urban 1:0

