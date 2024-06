Yozgatspor Wien bezwingt Yellow Star in Sieben-Tore-Fight

Details Samstag, 01. Juni 2024 18:53

Yozgatspor Wien konnte sich am Samstagnachmittag knapp aber doch mit 4:3 gegen F.C. Yellow Star Simmering durchsetzen. Das Spiel war ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Hausherren. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit zeigte Yozgatspor Wien eine starke zweite Hälfte und sicherte sich in letzter Minute den Sieg.

Blitzstart für Yellow Star

Die Partie begann furios mit einem Blitzstart der Gäste. Bereits in der 4. Spielminute brachte Ugur Karaca Yellow Star in Führung. Dieser frühe Treffer setzte Yozgatspor Wien unter Druck und zwang sie, frühzeitig die Initiative zu ergreifen. Doch die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und kämpften sich ins Spiel zurück. In der 28. Minute belohnten sie sich für ihre Bemühungen, als Sevki Özdemir per Freistoß den Ausgleich erzielte. Es war ein wichtiger Treffer, der Yozgatspor Wien neuen Mut gab.

Die Freude währte jedoch nicht lange, denn kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Mathias Kellner für Yellow Star die erneute Führung. Mit einem präzisen Abschluss brachte er sein Team in der 45. Minute mit 2:1 in Front. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Pause, und die Fans von Yozgatspor Wien hofften auf eine Wende in der zweiten Halbzeit.

Yozgatspor dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann ebenso aufregend wie die erste endete. Yozgatspor Wien kam mit neuem Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Es dauerte nicht lange, bis sich ihre Bemühungen auszahlten. In der 47. Minute erzielte Fatih Kirmaz das 2:2 und brachte damit Yozgatspor Wien zurück ins Spiel. Doch das war noch nicht alles: Nur wenige Minuten später, in der 51. Minute, war es erneut Fatih Kirmaz, der mit seinem zweiten Treffer Yozgatspor Wien erstmals in Führung brachte - mit einem wunderschönen Freistoß von der Strafraumgrenze ins lange linke Kreuzeck. Das Spiel hatte sich gedreht, und die Gastgeber führten nun mit 3:2.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams Chancen hatten. Die Spannung stieg weiter, als das Spiel in die Schlussphase ging. In der 90. Minute sorgte Kenan Altintop mit einem weiteren Treffer für Yozgatspor Wien für Erleichterung bei den Heimfans. Mit seinem Tor zum 4:2 schien das Spiel entschieden zu sein. Doch Yellow Star gab sich nicht auf und kam in der Nachspielzeit noch einmal zurück. Rene Mjka erzielte in der 90. Minute das 4:3 und machte die Schlussphase nochmals spannend.

Die letzten Minuten waren ein Nervenspiel, doch Yozgatspor Wien brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich mit einem 4:3-Sieg wichtige drei Punkte. Das Spiel endete nach 99 Minuten voller Dramatik und Spannung, und die Fans feierten den hart erkämpften Erfolg ihrer Mannschaft.

Stimme zum Spiel:

Nejlet Yalcin (Obmann Yozgatspor): "Es war ein ausgeglichenes Match mit vielen Torchancen. Beide Teams haben gut gekämpft, aber wir haben die Chancen besser genutzt. Dementsprechend zufrieden sind wir natürlich mit den drei Punkten. Wir gehen mit einem positiven Gefühl in die letzten Saisonspiele."

Aufstellungen:

Yozgatspor Wien: Sinan Kirlangic, Alpaslan Durmaz, Fatih Kirmaz (K), Yasin Ayvaz, Kenan Altintop, Tuncay Ugurhan, Sevki Özdemir, Halit Alparslan, Ugur Ceylan, Gökhan Kizilirmak, Serhat Görgülü



Ersatzspieler: Gökhan Külekci, Arif Durmaz, Mehmet Ugurhan, Nejlet Yalcin



Trainer: Cetin Kilic

Yellow Star: Julian Schuster - Dominik Colic, Yasin Oguz, Erdal Görüm, Haris Selimovic - Ugur Karaca, Gökhan Atan, Birkan Öncül, Rene Mjka (K), Mathias Kellner - Ali Kayaalp



Ersatzspieler: Bilal Aksoy, Michael Schölss, Dominik Holzbrecher, Sulayman Mohammadi, Henri Thiel



Trainer: Anton Zieger

1. Klasse A: Yozgatspor Wien : Yellow Star - 4:3 (1:2)

98 Rene Mjka 4:3

94 Kenan Altintop 4:2

51 Fatih Kirmaz 3:2

47 Fatih Kirmaz 2:2

45 Mathias Kellner 1:2

28 Sevki Özdemir 1:1

4 Ugur Karaca 0:1

