SC Gradisce dominiert: Deutlicher 4:0-Sieg gegen Penzinger SV

Details Sonntag, 02. Juni 2024 19:58

In einem einseitigen Duell der 27. Runde der 1. Klasse A hat der SC Gradisce einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den Penzinger SV eingefahren. Die Gäste legten einen Blitzstart hin und ließen den Gastgebern kaum eine Chance. Dank einer starken Leistung von Marco Rauscher und Dominik Polster konnten sie bereits zur Halbzeit mit 3:0 in Führung gehen und in der zweiten Hälfte noch einen weiteren Treffer nachlegen.

Blitzstart von SC Gradisce

Von Beginn an zeigte der SC Gradisce seine Entschlossenheit. Schon nach fünf Minuten fand der Ball das erste Mal den Weg ins Netz. Dominik Direder erzielte das 1:0 für SC Gradisce und setzte damit ein frühes Zeichen. Die Abwehr des Penzinger SV sah in dieser Situation nicht gut aus und ermöglichte den schnellen Treffer der Gäste.

So musste der Penzinger SV bereits nach wenigen Minuten den ersten Rückschlag verkraften. Die Mannschaft versuchte, sich zu sammeln und ins Spiel zu kommen, doch die Defensive des SC Gradisce stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Dominanz in der ersten Halbzeit

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb der SC Gradisce am Drücker und baute den Druck auf die Gastgeber weiter aus. In der 24. Minute war es erneut Marco Rauscher, der eiskalt zum 2:0 traf. Der Penzinger SV war weiterhin nicht in der Lage, dem druckvollen Spiel der Gäste etwas entgegenzusetzen.

Der SC Gradisce ließ nicht locker und erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff nochmals den Spielstand. In der 45. Minute war Marco Rauscher erneut zur Stelle und markierte das 3:0 für seine Mannschaft. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause. Der Penzinger SV stand vor einer schwierigen Aufgabe in der zweiten Hälfte.

SC Gradisce setzt den Schlusspunkt

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht wesentlich. Der SC Gradisce blieb die dominierende Mannschaft und ließ den Penzinger SV kaum zur Entfaltung kommen. In der 71. Minute setzte Dominik Polster den Schlusspunkt unter die Partie, indem er zum 4:0 traf. Damit krönte er die starke Leistung seiner Mannschaft und machte den Sieg endgültig perfekt.

Stimme zum Spiel:

Helmut Dampier (Sportlicher Leiter Gradisce): "Der Sieg zeigt, dass der Verein die Ziele des Trainers perfekt umsetzt. Penzing war von Anfang an chancenlos, mit Gradicse mitzuhalten. Ein perfektes Spiel meiner Buam."

Aufstellungen:

Penzinger SV: Matthias Koppmann - Metehan Karakoyun, Ugljesa Cuso, Florent Berbati, Ivan Kemec - Xhavit Berisha, Mario Jovanoski, Erwin Lehner, Miriton Ujkani (K) - Stamen Manchev, Michael Nowak

Ersatzspieler: Labinot Ujkani, Fraidun Jakubi, Amar Tipura, Bekir Özay, Markus Pinter

Trainer: Helmut Cesnek

Gradisce: Christian Planitzer - Dominik Direder, Muhamad Hamad Fakhouri, Christoph Martin, Dario Bijelic - Dominik Polster, Michael Bender (K), Marwin Mitteregger - Marco Rauscher, Gabriel Caiman, Dominic Kratochvil

Ersatzspieler: Mattias Hahn, Andreas Heid, Hüseyin Ulucan, Bastian Pacult, Laurenz Hajek, Lukas Übeleis

Trainer: Maximilian Münzer , BA

1. Klasse A: Penzinger SV : Gradisce - 0:4 (0:3)

71 Dominik Polster 0:4

45 Marco Rauscher 0:3

24 Marco Rauscher 0:2

5 Dominik Direder 0:1

Details

