Kein Sieger in enger Partie zwischen Margaretner AC und FC Polska

Der Margaretner AC traf am Sonntag auf den FC Polska - das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Obwohl der Margaretner AC in der ersten Halbzeit die Nase vorn hatte und mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause ging, konnte der FC Polska in der zweiten Hälfte eindrucksvoll aufholen. Die Begegnung in der 1. Klasse A (W) hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem und bot zahlreiche spannende Momente.

Margaretner AC dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Bereits in der 12. Minute gelang es dem Margaretner AC, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Raycho Dimitrov brachte sein Team in Führung und setzte damit ein frühes Zeichen. Der FC Polska versuchte, darauf zu reagieren, fand jedoch zunächst keinen Weg durch die gut organisierte Abwehr der Gastgeber.

In der 40. Minute erhöhte Rene Borowitzka die Führung für den Margaretner AC auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und es sah so aus, als ob der Gastgeber das Spiel sicher in der Hand hätte. Der FC Polska zeigte jedoch Kampfgeist und war entschlossen, das Spiel nicht kampflos aufzugeben.

FC Polska kämpft sich zurück

Nach der Halbzeitpause kam der FC Polska mit neuem Elan aus der Kabine und erhöhte den Druck auf den Margaretner AC. In der 63. Minute gelang Adrian Strzepek per Elfmeter der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieses Tor beflügelte das Team und ließ die Hoffnungen auf eine Wende wieder aufleben.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und der Margaretner AC musste alle Kräfte mobilisieren, um die Führung zu verteidigen. Doch der FC Polska ließ nicht locker und wurde schließlich in der 80. Minute für seinen Einsatz belohnt. Kamil Wierzba erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2 und brachte seine Mannschaft damit zurück ins Spiel.

In den letzten Minuten der Partie versuchten beide Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch trotz mehrerer vielversprechender Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:2. Die Nachspielzeit von drei Minuten brachte keine weiteren Tore, und so endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Elvir Tabakovic (Sportlicher Leiter MAC): "In der ersten Halbzeit waren wir sehr stark im Pressing und haben uns die 2 Tore mehr als verdient. Es hätte auch ein drittes Tor fallen können. In der 2. Halbzeit hat sich die Situation ein wenig gedreht.

Durch den Anschlusstreffer (via umstrittene, Elfmeter) wurde Polska stärker und erzielte auch den Ausgleich.

Ich denke dass Unentschieden geht am Ende des Tages in Ordnung."

Aufstellungen:

Margaretner AC: Hasan Swoboda, Ramazan Cete (K), Rene Borowitzka, Sinan Türkmen, Ivan Demic, Philipp Lang, Alexander Heilingloh, Raycho Dimitrov, Franz Fontana, Gregor Schubert, Aleksandar Marinkovic



Ersatzspieler: Marc Schiman, Giulio Neumeier, Darko Radovanovic, Dominik Wittich, Florian Hahn



Trainer: Mag. Dominik Wittich

Polska: Konrad Zamiatala, Piotr Klimek (K), Dawid Oleksy, Grzegorz Plachta, Mariusz Sztangret, Adrian Mysliwiec, Kamil Wierzba, Dawid Golec, Christian Slowik, Adrian Strzepek, Rafael Knapik



Ersatzspieler: Mateusz Plaszczynski, Mateusz Ciślak, Bartlomiej Opydo, Tomasz Zaremba



Trainer: Leszek Kranski

1. Klasse A: MAC : FC Polska - 2:2 (2:0)

80 Kamil Wierzba 2:2

63 Adrian Strzepek 2:1

40 Rene Borowitzka 2:0

12 Raycho Dimitrov 1:0

