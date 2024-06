FC Akdenizgücü Wien gegen Yozgatspor Wien nach Flutlichtproblemen abgebrochen

Details Freitag, 07. Juni 2024 10:07

Das Aufeinandertreffen in der 1. Klasse A zwischen dem FC Akdenizgücü Wien und Yozgatspor Wien am Donnerstagabend musste zur Pause abgebrochen werden, nachdem das Flutlicht nicht angehen wollte. Beide Teams lieferten sich bis dahin ein intensives Duell, doch das Licht am Kunstrasenplatz spielte nicht mit, und so blieben die 90 Minuten unvollendet.

Spannender Beginn mit Chancen auf beiden Seiten

Mit etwa sieben Minuten Verspätung wurde das Spiel zwischen dem FC Akdenizgücü Wien und Yozgatspor Wien angepfiffen. Die Gäste starteten in ihren weißen Trikots, während die Gastgeber in türkisen Trikots und schwarzen Hosen aufliefen. Bereits in der sechsten Minute legte Kenan Altintop von Yozgatspor von rechts außen ins Zentrum auf Tuncay Ugurhan, der knapp am rechten Eck vorbeischoss.

Es dauerte nicht lange, bis sich auch der FC Akdenizgücü Wien Chancen erarbeitete. In der 13. Minute erhielt das Heimteam einen Elfmeter, nachdem ein Foul im Strafraum begangen worden war. Sedat Üstün trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für Akdenizgücü Wien. Die Gastgeber schienen dadurch beflügelt und setzten Yozgatspor weiterhin unter Druck.

In der 17. Minute probierte es Üstün erneut, dieses Mal mit einem Lupfer von rechts im Strafraum, doch der Ball landete auf dem Netz. Yozgatspor wurde dann auch gefährlich, vor allem durch Altintop, der in der 31. Minute eine gute Flanke von rechts in den Strafraum brachte, die Ugurhan jedoch nicht kontrollieren konnte.

Flutlichtprobleme und Spielabbruch zur Halbzeit

Während sich das Spiel weiterentwickelte, machten sich zunehmend Probleme mit dem Flutlicht bemerkbar. In der 32. Minute brannte Licht am Rasenplatz, obwohl dort niemand war, während am Kunstrasenplatz, wo das Spiel stattfand, kein Licht leuchtete. Trotz dieser widrigen Umstände drängte Akdenizgücü Wien auf ein weiteres Tor. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Serhat Ekinci per Flachschuss aus großer Distanz auf 2:0.

Die Mannschaft von Yozgatspor kam dann noch einmal gefährlich vor das Tor der Gastgeber, als Altintop einen Schuss von rechts im Strafraum knapp über die Latte setzte. Doch es blieb dabei: Das Licht auf dem Spielfeld wurde immer schlechter. Und tatsächlich, zur Halbzeit war es so weit: Das Flutlicht funktionierte nicht ordentlich, und das Spiel wurde abgebrochen. Ob nun die zweite Halbzeit an einem eigenen Termin gespielt wird oder komplett neu angepfiffen wird, ist noch unklar.

Stimme zum Spiel:

Serhat Ekinci (Trainer Akdenizgücü): "Die Flutlichter haben leider versagt. Bis zur Halbzeit haben wir gespielt und haben 2:0 geführt. In der ersten Halbzeit war noch genug Tageslicht, in der zweiten Halbzeit wurde es dann aber zu dunkel und wir hätten das Flutlicht gebraucht. Die Lichter sind aber nicht angegangen. Es ist dann zweimal kurz angegangen, aber war dann gleich wieder weg."

