Packendes 3:3-Remis zwischen SC Gradisce und SV Rojava

Details Freitag, 07. Juni 2024 20:54

Ein spannendes und emotionsgeladenes Spiel in der 1. Klasse A fand am Freitagabend zwischen SC Gradisce und SV Rojava statt. Das Match der 28. Runde hielt die Zuschauer von der ersten Minute an in Atem und endete mit einem dramatischen 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine herausragende Leistung und lieferten sich ein wahres Torfestival. Durch das Remis hat sich SV Rojava selbst aus dem Titelrennen katapultiert.

Frühe Führung für SV Rojava

Der Schiedsrichter pfiff die Partie pünktlich an, und sofort ging es zur Sache. Von Beginn an war das Spiel von hohem Tempo geprägt. Nach 39 Minuten gelang SV Rojava der erste Durchbruch. Ayham Ahmo konnte den Ball im Netz unterbringen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Diese Führung verteidigte SV Rojava bis zur Halbzeitpause.

Nach der Pause kam SC Gradisce mit neuem Elan aus der Kabine und suchte sofort den Ausgleich. In der 55. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt. Marco Rauscher erzielte vom Elfmeterpunkt das 1:1 und ließ die Fans von SC Gradisce jubeln. Doch die Freude währte nur kurz, denn SV Rojava schlug schnell zurück.

Ein spannender Schlagabtausch

Nur sechs Minuten nach dem Ausgleich konnte SV Rojava wieder in Führung gehen. Somar Khaluf erzielte in der 61. Minute das 2:1 für die Gäste. Dies schien SC Gradisce jedoch nur noch mehr zu motivieren. Sie setzten alles daran, erneut auszugleichen, doch in der 64. Minute schockte Isa Abdelrahman das Heimteam und erhöhte den Spielstand auf 3:1 für SV Rojava. Die Gäste schienen auf der Siegerstraße zu sein.

Der Gastgeber gab sich jedoch nicht auf und kämpfte weiter. In der 81. Minute brachte Gabriel Caiman die Hausherren wieder heran, als er das 2:3 erzielte. Das Spiel war nun wieder völlig offen und die Spannung stieg ins Unermessliche. Die letzten Minuten waren geprägt von intensiven Angriffen und leidenschaftlicher Verteidigung beider Teams.

In der 90. Minute dann der große Aufreger: Ahamd Helw Moathen von SV Rojava erhielt die Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Mit einem Mann weniger versuchte SV Rojava verzweifelt, die knappe Führung über die Zeit zu retten. Doch SC Gradisce nutzte die Überzahl und setzte zu einem letzten Angriff an.

In der Nachspielzeit gelang Dominik Polster der umjubelte Ausgleichstreffer. Mit seinem Tor zum 3:3 in der 90. Minute rettete er SC Gradisce einen Punkt und besiegelte das dramatische Ende eines aufregenden Fußballspiels. Der Schiedsrichter pfiff kurz darauf ab, und das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Helmut Dampier (Sportlicher Leiter Gradisce): "Erste Habzeit haben wir leider verschlafen. In der zweiten Hälfte haben wir noch alle Reserven mobilisiert und leider nur das Unentschieden retten können. Hätte das Spiel noch 10 Minuten länger gedauert, wäre ein Sieg möglich gewesen."

Aufstellungen:

Gradisce: Christian Planitzer - Dominik Direder, Mattias Hahn, Christoph Martin, Dario Bijelic - Dominik Polster, Michael Bender (K), Marwin Mitteregger, Laurenz Hajek - Gabriel Caiman, Dominic Kratochvil

Ersatzspieler: Andreas Heid, Marco Rauscher, Hüseyin Ulucan, Salah Afify, Bastian Pacult, Lukas Übeleis

Trainer: Maximilian Münzer

Rojava: Ahmed Kornasan, Hassan Kenyo, Ahamd Helw Moathen, Ayham Ahmo, Somar Khaluf, Mamun Abdelkarim Aljarba (K), Abdullah Al Psies, Ali Al Satuf, Shukri Muhajer, Umer Almustafa, Isa Abdelrahman

Ersatzspieler: Bahwez Rasul, Chourach Ahmad, Abdul Satar Abdullah, Ferhad Ali, Anwar Aljazaa, Rodi Bazari

Trainer: Ahmad Kousa

1. Klasse A: Gradisce : SV Rojava - 3:3 (0:1)

92 Dominik Polster 3:3

81 Gabriel Caiman 2:3

64 Isa Abdelrahman 1:3

61 Somar Khaluf 1:2

55 Marco Rauscher 1:1

39 Ayham Ahmo 0:1

Details

